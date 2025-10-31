空服抱病執勤病逝 長榮航空修改請假制度「前3天病假不扣考績」

針對長榮空服員請假問題，長榮航空企業工會今表示，長榮航空今和工會協商，針對請假規範有階段性改善的具體方案，包括每年前3天病假不扣考績，也取消空服旺日、旺旺日請假加重扣分規定等。

長榮航空企業工會今表示，今稍早由長榮航空人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧，和工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。長榮航空終於有階段性改善的具體方案，包括每年度前三天病假，視同生理假，不扣考績，也不計入三個月三天選班、選假、調班資格。取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定。空服員於表定特定日期請假會直接禁止三個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止三個月選班、選假、調班資格。

長榮航空企業工會在會中主張，保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意，如日後勞動部修法保障病假天數超過三天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。長榮航空企業工會仍將和桃園市空服員職業工會和其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

長榮航空企業工會將邀集各大航空業工會，本月14日上午10點共赴交通部民用航空局陳情，促請交通部民用航空局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改《民用航空器飛航作業管理規則》，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。