遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
飲食對於預防癌症有很大的幫助。 示意圖／ingimage
飲食對於預防癌症有很大的幫助。 示意圖／ingimage

「好小子」顏正國、藝人坣娜都因罹患肺腺癌病逝，再度讓國人對於肺癌這項疾病相當關注。根據衛福部公布113年國人十大死因調查報告，癌症蟬聯43年十大死因榜首，肺癌更連續多年高居癌症死亡率首位。營養師高敏敏建議民眾，若想遠離肺腺癌，除了定期健康檢查和保養外，吃對食物也能避免癌症找上門。

高敏敏在臉書發文表示，很多人以為只有吸菸者才要小心肺癌，但其實肺腺癌在非吸菸族群中也越來越常見，主要造成的原因有室內空汙（油煙、線香）、室外空汙（工廠、汽機車）、抽菸（包含二手菸）、遺傳因素，因為初期沒有明顯症狀，很多人以為只是感冒或氣喘而輕忽，但等到症狀明顯出現時，往往已是中晚期。

高敏敏提醒肺腺癌常見的症狀有長期咳嗽、沒食慾、體重下降、容易疲倦、胸痛、呼吸急促，因此早期發現、早期治療是關鍵，「第一期治癒率高達八成以上，越早檢查越能守住健康」。

除了隨時觀察自己的健康狀態，並定期健康檢查以外，飲食上也要特別注意。高敏敏建議可以多攝取3類食物來讓自己遠離肺腺癌：

地中海飲食：多攝取蔬果、好油脂、全穀類，有助抗發炎、強化保護力。

攝取Omega-3食物：像鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽，可抗發炎 保護細胞健康。

多吃大豆製品：大豆異黃酮有抗氧化與抗發炎作用，減少致癌風險。

除了多補充抗氧化營養外，也要減少加工肉與內臟類食物，並且避免高鹽飲食和啤酒、蘋果酒等含乙醇、乙醛這類高致癌物酒精飲品。不僅要吃對食物，平時的保養也要做對，高敏敏提醒除了遠離空氣汙染，也要戒菸或降低吸菸頻率，另外出門適時配戴口罩、養成運動習慣、定期健康檢查，這樣才能避免肺腺癌找上門。

遠離肺腺癌必吃3大類食物 營養師教你從飲食抗發炎

