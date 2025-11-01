滋立集團迎接雙11　旗下三品牌同步推出限定回饋活動 板橋、東門、大稻埕、微風、晶華多店齊響應「雙11購物節」

以「輕養生」為品牌核心的滋立集團，迎接今年雙11購物節，集團旗下三大品牌 滋立燕窩、滋立火鍋與滋粒冰菓室同步推出限時優惠活動，從餐桌到甜品、再到養生禮品，全面展開「11+」系列回饋，邀消費者一起在初冬時節享受溫暖與好味。

圖／滋立集團 提供

一、滋立燕窩｜雙11 燕窩系列第二件五折！

📅 活動期間：11月1日至11月16日

📍 晶華店・微風廣場店限定／線上商城同步

象徵集團形象的滋立燕窩，嚴選自獲得清真哈拉 GMP HACCP等多項國際認證，並同時斬獲國際三獎的馬來西亞燕窩，主打「讓養生變成生活的一部分」

雙11期間推出乾燕窩與鮮燉燕窩系列第二件半價，無論送禮或自用，都是輕盈入門的首選。

滋立燕窩希望透過日常化的輕養生概念，讓「喝燕窩」不再只是節慶禮，而是每日自我照顧的溫柔儀式。

圖／滋立集團 提供

二、滋粒冰菓室｜雙11 燕窩乾杯節

📅 活動期間：11月1日至11月16日

📍 東門店・大稻埕店・大葉高島屋店限定

主打「輕甜、好開口的養生甜品」，滋粒冰菓室將燕窩與台式豆花結合，成為年輕人最愛的輕補選項！

本次活動推出燕窩乾杯系列買一送一，邀大家一起「燕窩乾杯」，把儀式感變成日常。

此外，冬天將至，冰菓室同步推出熱芝麻糊與熱豆花，傳達「讓我們的熱甜品，陪你暖到家」的概念。凡活動期間外帶或外送甜品，即贈環保保溫袋一只，讓冬季的甜與暖都能被帶回家。

圖／滋立集團 提供

三、滋立火鍋｜雙11 1+1 分享節

📅 活動期間：11月1日至11月16日

📍 板橋店限定

主打「日常也能輕養生」的滋立火鍋，以原型食材與清爽湯底為特色。雙11期間推出「1+1 分享節」，凡兩人同行開鍋，即招待「分享肉盤」乙份（二選一：梅花豬／牛五花），每日限量、贈完為止。

品牌加碼外帶與外送活動，訂單即贈「超厚保溫袋」，呼應「今年雙11，不搶電商，搶暖鍋」主題，讓暖意一路帶回家。

圖／滋立集團 提供

關於滋立集團

滋立集團以南北貨為根、以輕養生為軸，旗下擁有滋立火鍋、滋粒冰菓室、滋立燕窩等品牌，致力於將「滋養」融入每一刻生活，今年更推出兩大新品牌：

高端板前料亭鍋物 滋立 Mizu，以「慢享」為核心，結合板前料理與鍋物體驗，讓賓客在細膩日式氛圍中品味旬味，專注於人與食的交流。

早午餐品牌 富貴花 Fugui Hua Café & Brunch 則以「質感生活 × 美好拾光」為題，主張把平凡的日子過得有點貴氣。

兩品牌象徵滋立集團從日常到高端的延伸，打造從早午餐、正餐到甜品的全天候輕養體驗，持續實踐「讓輕養成為你的美好日常！」的願景。

活動連結：https://reurl.cc/W846e5