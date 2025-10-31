親子劇「好餓的毛毛蟲秀」 超過75隻木偶上舞台

快訊

中央社／ 台北31日電

兒童文學繪本名家艾瑞卡爾（Eric Carle）代表作將改編成偶劇「好餓的毛毛蟲秀」，舞台上有超過75隻色彩鮮豔的手工木偶同台演出，既熱鬧又溫馨。

這場演出融合4本艾瑞卡爾膾炙人口的經典繪本，包括「好餓的毛毛蟲」、「棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？」及「10隻橡皮小鴨」，更將帶來亞洲首次演出的全新故事「好忙的蜘蛛」，結合豐富生活教材與基礎英語口語練習元素，並在45分鐘內創造一場高專注度、零冷場的魔幻時刻。

這次台灣巡演由愛樂愛城、環心娛樂共同主辦，躍演劇團擔任製作，導演高聖芸（Pipi）將帶領演員卜凱蒂、許照慈與劉思佑演出，以精湛的操偶技巧賦予角色生命。

資深百老匯音樂劇製作人丁墾（Ken Dingledine）表示，「這齣戲在美國曾創下長達8個月的常駐演出紀錄，意外地啟發許多孩子建立起健康的飲食觀念，並讓他們首次體驗現場劇場的魅力。」丁墾說，這次把原汁原味的表演帶到台灣，希望為台灣親子觀眾帶來一場充滿活力的沉浸式體驗。

「好餓的毛毛蟲秀」由美國洛克菲勒工作室（Rockefeller Studios）打造，製作人兼導演喬納森．洛克菲勒（Jonathan Rockefeller）表示，「好餓的毛毛蟲秀」已走過全球超過20個國家，這次巡演納入全新的「好忙的蜘蛛」，也是第一次在亞洲地區演出。

洛克菲勒製作過許多作品，包括「小熊維尼」（Winnie the Pooh）、「芝麻街音樂劇」（SesameStreet the Musical）和「柏靈頓熊」（Paddington Gets ina Jam）等，曾兩次獲得「紐約時報」評論家首選，並獲得戲劇桌獎和外百老匯聯盟等機構的多項提名。

兒童親子劇「好餓的毛毛蟲秀」將於12月19日到21日在台北表演藝術中心，2026年1月10日在新竹市文化局演藝廳演出。

毛毛蟲 音樂劇 洛克

