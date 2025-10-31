快訊

包塑膠袋洗澡10多年！男右腳踝傷口遲不癒合 醫揪出靜脈曲張惹禍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣賴姓病人的右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻，小腿紅腫，傷口10多年未癒合。 情境示意圖／Ingimage
彰化縣賴姓病人的右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻，小腿紅腫，傷口10多年未癒合。 情境示意圖／Ingimage

彰化縣61歲賴姓男子10多年前右腳腳踝受傷，傷口卻一直沒癒合，到各診所和醫院求治沒改善，這些年他怕傷口沾水潰爛，都用塑膠袋包裹右腳才敢洗澡，兩個月前接受靜脈曲張鐳射閉合術搭配傷口防水凝膠，如今傷口完全癒合，洗澡右腳不必再包塑膠袋。

賴姓男子告訴醫護，右足踝傷口無法癒合，過去10多年到各家診所和醫院找外科醫師診治都沒治好，他為防止水分接觸傷口造成潰爛，洗澡前都用塑膠袋包裹右腳，即使用心保護，數月前傷口仍擴大到巴掌大，他到某醫院換藥治療兩個月，醫師懷疑傷口未癒與靜脈曲張有關，建議轉診。

賴男到員榮醫療體系員榮醫院心臟外科求治，心臟外科主任賴金湖檢查，發現賴男的靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，足踝部位受到壓力最大，易引起傷口無法癒合。

賴金湖今指出，賴男從右腳腳踝到大腿的靜脈嚴重擴張，直徑達1公分（正常約0.3公分），瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立就血液逆流、堆積在足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第六級。

賴金湖與賴男及家屬討論後，員榮醫療團隊採微創手術的靜脈曲張鐳射閉合術，使用超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流到下肢以減輕靜脈壓力。手術用靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒大片瘀青與劇痛，賴男兩小時後即可下床行走，醫療團隊術後搭配傷口防水凝膠，賴男手術隔天即可正常洗澡。

賴金湖說，術後兩週，賴男右腳腳踝的傷口明顯乾燥且滲液減少，一個月後長出新肉，現在傷口完全癒合，生活品質大幅提升，這病例證明新式微創鐳射閉合術能有效改善靜脈逆流問題，加速慢性潰瘍癒合。

彰化縣賴姓病人的右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻，小腿紅腫，傷口10多年未癒合。圖／員榮提供
彰化縣賴姓病人的右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻，小腿紅腫，傷口10多年未癒合。圖／員榮提供

