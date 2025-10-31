勞動部首辦專責醫院評鑑 盼持續優化職業傷病診治

勞動部於10月31日至11月1日，在台中港酒店辦理2025年度「職業傷病診治及職災職能復健專責醫院評鑑優良表揚典禮暨職業傷病診治及復工實務研討會」。

會中由常務次長陳明仁頒獎，表揚今年度經勞動部評鑑績效優良之職業傷病診治專責醫院、職災職能復健專責醫院，及職業傷病通報績效良好的網絡醫院，並於典禮後邀請獲獎醫院及相關領域專家學者，分享職災勞工診治及復工實務經驗，以提供醫療專業人員交流成長之機會。

陳明仁致詞表示，提供職災勞工完善的照護制度一直是勞動部努力的目標。

他說，2022年5月1日《勞工職業災害保險及保護法》上路施行後，為強化我國職業傷病診治醫療照護及職能復健服務體系，勞動部2023年起在全國六大醫療分區，陸續認可17家職業傷病診治專責醫院及38家職災職能復健專責醫院，以結合職業醫學、復健醫學與個案管理等多元專業服務。

陳明仁指出，同時，再由各專責醫院，結合區域內之職業傷病診治網絡醫院，及職災職能復健生心理強化訓練機構，形成綿密的服務網絡，以提供職災勞工獲得適當的職業傷病診治及重建服務，讓勞工健康重返職場。

職安署表示，本次評鑑為2023年認可制度上路後首次辦理，原則為每三年辦理一次，目的在於鼓勵各認可醫療機構持續提升服務品質，提供勞工更好的職業傷病診治、復健及重建的整合性服務。

本次參與評鑑的17家職業傷病診治專責醫院中，獲優等有3家、甲等6家、合格5家；38家職災職能復健專責醫院中，優等11家，甲等15家，合格12家。

其中，成大醫院及中山醫學大學附設醫院所辦理的職業傷病診治及職災職能復健服務，以整合地區醫學資源及結合工會合作，提供勞工一站式職業傷病診治及復健服務，均同時獲評為優等，表現出色。

職安署未來將視各區域醫療資源均衡性，持續拓展職災勞工職業傷病診治、職能復建及重建整合性服務網絡，除協助更多優質醫療機構申請加入並持續優化服務質量，勞工朋友也可以就近善加利用，以獲得專業協助。