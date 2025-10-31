與坣娜同年發現肺腺癌！蕭彤雯曝「存活率關鍵」籲：務必安排LDCT

生前飽受紅斑性狼瘡所苦的藝人坣娜日前離世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今（31）日證實，坣娜因肺腺癌病逝，回顧病情，她於2021年確診第4期肺腺癌，當時醫師評估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志與病魔奮戰4年，最終在家中安詳離世。

與坣娜同為肺腺癌病友的前主播蕭彤雯今天在臉書透露，自己也是在2021年發現罹患肺腺癌，但幸運的是透過健康檢查提早發現，當時僅為0期。她感嘆地說：「坣娜是出現咳嗽症狀，進而檢查出來的，當時已經四期，好難想像，肺腺癌四期還能撐這麼多年，她的先生提到她如何過生活，真心佩服也心疼。」她並分享身邊其他晚期病友的例子，指出即使使用最先進治療，四期肺腺癌的存活率仍與早期患者差距極大。

蕭彤雯再次呼籲大眾重視早期篩檢：「肺腺癌是可以提早發現的，請務必為自己安排一次LDCT（低劑量電腦斷層掃描）檢查。」蕭彤雯指出，早期發現治癒率真的非常高，若能在0至1期發現，絕大多數切除患部就算「治癒」，術後只需持續追蹤即可；她自己明年3月即將滿5年觀察期，在醫師口中也算「 畢業了」，復發機率幾乎為零。

但蕭彤雯也表示，「不會復發，不代表不會再長。」她提醒，所謂的復發，指的是從原本的癌細胞發展出去的（這透過基因定序就可以確認）。但如果沒有注意自己的身體狀況，不愛惜自己，新的癌症再找上門也是有可能的。