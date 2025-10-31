不必跑大型醫院！台南首家假日「輕急症中心」2日上路

回應民眾於假日的就醫需求，健保署推動「周日及國定假日輕急症中心」試辦方案，鼓勵地區醫院於周日及國定假日期間提供輕度急症的醫療服務，台南市永川醫院率先響應政策，自11月2日起成為台南市首家試辦醫院，提供民眾假日即時醫療服務，並協助分流大型醫院急診壅塞情形。

該院為社區型醫院，院長蘇祐達表示，雖然假日門診原已部分開設，但在衛福部長石崇良推動政策與衛生局、健保局南區業務組、醫師公會及消防局多方支持下，決定全面配合政策，全力以赴。

台南市衛生局李翠鳳今天前往永川醫院視察並表達感謝，永川醫院原以耳鼻喉科起家，近年積極配合政府政策推動健康醫院、高齡友善醫院、無菸醫院及慢性病防治等計畫，同時也是本市公費流感抗病毒藥劑的合約院所，深獲社區肯定。

李翠鳳提及，目前本市急救責任醫院急診人數逐年攀升，尤其成大醫院及奇美醫院壅塞情形明顯。永川醫院鄰近兩大醫學中心，轉院時間僅約10分鐘，加入假日輕急症中心後，能有效分流輕症病患，讓重症病人獲得更即時的救治，也讓社區民眾多一份就醫的便利與安全感。

「假日輕急症中心」提供內科、兒科、骨外科等輕症醫療，如外傷、慢性病急性發作、慢性病病情不穩定、突然發燒或腹瀉等四大類輕症族群為主，醫療費用比照診所、地區醫院部分負擔150元，加上掛號費，仍遠低於醫學中心急診收費。

現行急診部分負擔規定，基層診所、地區醫院為150元，區域醫院400元、醫學中心750元，涵蓋簡單外傷縫合及Ｘ光、抽血、藥物提供等，呼籲市民朋友，若遇突發輕度疾病，可先前往輕急症中心就診，以減少大型醫院急診壅塞，且免去前往醫學中心長時間等待的困擾。