抗議最高行判決無理 台鐵產工11月6日發起絕食100小時
為抗議最高行政法院對於台鐵產工的判決結果，認為該判決結果限縮工會活動規模，且認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，台鐵產工表示，將在本月6日到10日在台北車站發起為時100小時的絕食抗議。
台鐵產工表示，2017年台鐵產工由於與台鐵局爭取血汗班表改革、待遇改善，發動「春節依法休假抗爭行動」，以國定假日依法休假方式向台鐵資方施壓，最終雖然成功爭取到班表改制、設置夜點費(夜間津貼)等改善，但有337名員工在後續遭到台鐵局打壓懲處，從此展開長達將近10年的救濟之路。
台鐵產工表示，本案爭點在於，勞動部裁決認為員工應於班表排訂後7天內請假、或於放假日前7天請假，因此台鐵局懲處員工不構成打壓。然而勞動法規對於國定假日放假權利，國定假日勞工無出勤義務，雇主需徵得勞工同意始得出勤，勞動部透過裁決繞過修法，自我限縮勞工國定假日權利。
台鐵產工說，過程中台北高等行政法院2度判決產工勝訴，勞動部與台鐵公司卻堅持上訴打壓爭取改革員工，而最高行政法院近期判決出爐，推翻前述所有判決判產工敗訴，判決不僅限縮工會活動規模與範圍影響未來所有打算爭取的工會，更糟糕的是，認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來限縮勞工國定假日權利，影響數百萬廣大勞工，完全無視勞資關係中勞工請假的弱勢處境。
產工表示，無法認同這樣完全偏向資方、打壓推動改革勞工的判決，將於本月6日至10日，進行為時100小時的絕食抗議，邀請所有支持產工、支持國假權益、捍衛工會活動的友會與會員、員工一起參與。
