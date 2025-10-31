長榮航修改請假制度 3天病假不扣考績也不鎖班表

長榮航空一名空服員抱病執勤後離世，長榮航空企業工會今天表示，長榮航空稍早提出階段性改善方案，包含空服員未來每年度有3天額度病假將不扣考績也不會被鎖班表等。

長榮航空一名空服員抱病上班，返台後離世，讓空服員請病假制度受到關注。

長榮航空企業工會今天指出，長榮航空稍早已由長榮航空人事協理彭博洲、空服協理楊秀慧與長榮航空企業工會理事長曲佳雲、監事會召集人李瀅，會面協商空服員考績標準和選、調班規範。

工會表示，長榮航空終於提出階段性改善的具體方案，包含每年度前3天病假視同生理假，不扣考績，也不計入3個月3天選班、選假、調班資格；取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定；空服員僅有旺旺日（跨年和農曆春節）請假才禁止3個月選班、選假、調班資格等。

工會提到，工會協商時主張保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，不過長榮航空都以營運考量暫未同意，但若日後勞動部修法保障勞工請病假不得有不利待遇的天數超過3天，以及強化特休的保障時，將一併隨修法調整。

工會指出，後續將和桃園市空服員職業工會及其他交通運輸業、醫療業等工會，共同爭取和監督後續修法作業。

工會也說，為保護更多航空業從業人員，後續仍將邀集各大航空業工會於11月14日上午10時赴交通部民用航空局陳情，促請民航局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，以行政手段進行實質監管，同時應修改「民用航空器飛航作業管理規則」，確保空勤人員的工時、休時合理不過勞。