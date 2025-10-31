快訊

被封為「最帥展昭」…甄志強離世享年59歲 遺孀證實死訊：痛徹心扉

普發現金一萬前別漏掉這筆 9.2萬人今天刷本子領紅包了

財畫法改變預算配置⋯精障服務恐斷炊 身障盟：難道要把人塞回醫院？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
身障盟等團體，今天在立法院舉辦記者會，點出危機根本原因是衛福部心健司與社家署經費畫分模式差異。圖／身障盟提供
身障盟等團體，今天在立法院舉辦記者會，點出危機根本原因是衛福部心健司與社家署經費畫分模式差異。圖／身障盟提供

財畫法通過，社福預算配置改變，恐影響精神障礙者服務。身障盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，部分由中央支出，但有些地方衛政單位不願籌錢，爭取縣市政府「大水庫」款項，已有多家從事精神障礙者支持服務的團體反應，因經費不足，明年服務恐面臨斷炊。

洪心平表示，目前已被地方政府衛生局處通知，明年恐無經費支持的精神障礙者服務機構，初估共包含有42項方案，包括居住、家屬支持、就業支持、自立生活等範疇，預計逾千名精神障礙者權益恐受影響，實際上這筆經費「並非不見」，只是分配方式與過去不同，地方衛政單位不適應中央、地方各自負擔部分經費方式，才會釀成差距。

「精神衛生法」上路後，衛福部布建各項精神病人社區支持資源，洪心平表示，在400億元規模的身障者資源布建計畫中，包括精障者「同儕協作模式」，對於從醫院治療結束，回歸社區的精神障礙者為重要資源，是精神病人在社區調適的服務，「若社區據點因預算問題裁撤，難道要將精神障礙者塞回醫院，或讓他們狀況失控，登上社會新聞才要處理？」

身障盟等團體，今天在立法院舉辦記者會，點出危機根本原因是衛福部心健司與社家署經費畫分模式差異，社家署模式強制自籌款，迫使地方納入必要預算；心健司多採取「中央全額補助」，導致地方將其視為「中央專案」，缺乏編列預算動力。呼籲明確訂出地方自籌款項比率，強化地方責任，同時要求心健司修訂補助要點，強制訂定足額的自籌款比例，並建立財力分級機制。

立法委員林月琴表示，精神病友的支持服務「不能中斷」，專業社福夥伴更不能被視為「臨時工」或「預算表上的刪減項目」，要求衛福部應立刻發函地方政府，釐清並督導其依法對自籌項目提出合理評估，補足資源缺口，確保115年服務經費及品質不變，並要求心健司立即修訂補助要點，明確規定地方政府須自籌經費，建立「財力分級」機制。

精神障礙者 身障者 衛福部

延伸閱讀

竹市身障牌照稅減免近1億 女性車主比例明顯提升

雲林太陽麻花季情報｜春埔社區「太陽麻」花開成整片詩意風景

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

相關新聞

與坣娜同年發現肺腺癌！蕭彤雯曝「存活率關鍵」籲：務必安排LDCT

生前飽受紅斑性狼瘡所苦的藝人坣娜日前離世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今（31）日證實，坣娜因肺腺癌病逝，回顧病情，她於2021年確診第4期肺腺癌，當時醫師評估僅剩8至12個月壽命，但她以堅強意志與病魔奮戰4年，最終在家中安詳離世。

抗議最高行判決無理 台鐵產工11月6日發起絕食100小時

為抗議最高行政法院對於台鐵產工的判決結果，認為該判決結果限縮工會活動規模，且認同資方不用經過勞工「明確同意」國假出勤，來...

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫...

包塑膠袋洗澡10多年！男右腳踝傷口遲不癒合 醫揪出靜脈曲張惹禍

彰化縣61歲賴姓男子10多年前右腳腳踝受傷，傷口卻一直沒癒合，到各診所和醫院求治沒改善，這些年他怕傷口沾水潰爛，都用塑膠...

長榮航修改請假制度 3天病假不扣考績也不鎖班表

長榮航空一名空服員抱病執勤後離世，長榮航空企業工會今天表示，長榮航空稍早提出階段性改善方案，包含空服員未來每年度有3天額...

不必跑大型醫院！台南首家假日「輕急症中心」2日上路

回應民眾於假日的就醫需求，健保署推動「周日及國定假日輕急症中心」試辦方案，鼓勵地區醫院於周日及國定假日期間提供輕度急症的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。