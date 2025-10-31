財畫法改變預算配置⋯精障服務恐斷炊 身障盟：難道要把人塞回醫院？

財畫法通過，社福預算配置改變，恐影響精神障礙者服務。身障盟秘書長洪心平表示，原先全數由中央補助的精神障礙者同儕支持服務，將改由部分由縣市支出，部分由中央支出，但有些地方衛政單位不願籌錢，爭取縣市政府「大水庫」款項，已有多家從事精神障礙者支持服務的團體反應，因經費不足，明年服務恐面臨斷炊。

洪心平表示，目前已被地方政府衛生局處通知，明年恐無經費支持的精神障礙者服務機構，初估共包含有42項方案，包括居住、家屬支持、就業支持、自立生活等範疇，預計逾千名精神障礙者權益恐受影響，實際上這筆經費「並非不見」，只是分配方式與過去不同，地方衛政單位不適應中央、地方各自負擔部分經費方式，才會釀成差距。

「精神衛生法」上路後，衛福部布建各項精神病人社區支持資源，洪心平表示，在400億元規模的身障者資源布建計畫中，包括精障者「同儕協作模式」，對於從醫院治療結束，回歸社區的精神障礙者為重要資源，是精神病人在社區調適的服務，「若社區據點因預算問題裁撤，難道要將精神障礙者塞回醫院，或讓他們狀況失控，登上社會新聞才要處理？」

身障盟等團體，今天在立法院舉辦記者會，點出危機根本原因是衛福部心健司與社家署經費畫分模式差異，社家署模式強制自籌款，迫使地方納入必要預算；心健司多採取「中央全額補助」，導致地方將其視為「中央專案」，缺乏編列預算動力。呼籲明確訂出地方自籌款項比率，強化地方責任，同時要求心健司修訂補助要點，強制訂定足額的自籌款比例，並建立財力分級機制。

立法委員林月琴表示，精神病友的支持服務「不能中斷」，專業社福夥伴更不能被視為「臨時工」或「預算表上的刪減項目」，要求衛福部應立刻發函地方政府，釐清並督導其依法對自籌項目提出合理評估，補足資源缺口，確保115年服務經費及品質不變，並要求心健司立即修訂補助要點，明確規定地方政府須自籌經費，建立「財力分級」機制。