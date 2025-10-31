快訊

成大團隊開發1分鐘檢測技術成立偵脈科技研發總部啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
這項創新的技術讓血管檢測不再侷限於醫院大型設備，也能於照護機構或藥局輕鬆完成，造福偏鄉民眾。圖／研發團隊提供
成功大學研發技術衍生的智慧醫療照護品牌「偵脈科技公司」，進駐南科、今天在成大產學創新總中心舉行研發總部開幕，邀請醫界與創投金融、生醫產業界與學研機構主管代表，見證以創新血管監測技術異軍突起的研發總部正式營運，看好「可滿足全球周邊血管健康診斷的龐大需求。」

偵脈科技（PECURA Technology）開發「非侵入式智慧血管監測系統」，以「全球首創的無壓脈帶式夾具感測」為技術核心，結合光體積描記法(PPG）與心電圖(ECG)雙模整合量測，標榜「全球首創只需1分鐘」即可快速、準確檢測周邊血管。

現場展示「PECURA智慧化血管檢測系統」，使用者只需將感測器輕夾於手指與腳趾，系統便能在1分鐘內藉由計算脈搏波傳導速度(PWV）來精準分析血管阻塞程度及血管年齡等關鍵指標，快速、操作便利。

這項創新的技術主打讓血管檢測不再侷限於醫院大型設備，也能於照護機構或藥局輕鬆完成。醫師可於門診即時完成血管健康檢測，快速掌握末梢循環病變的患者並據以調整治療。而在居家照護的使用者也可可利用此系統，追蹤個人血管狀況變化。

偵脈科技是成大生物醫學系教授葉明龍以領軍研究成果，結合醫工系醫療電子專長教授林哲偉、資工系感測與AI演算擅長教授詹慧伶，及成大醫院心臟內科臨床醫師詹世鴻、楊博凱攜手開發。

偵脈表示，已通過醫療器材電性安規及生物相容性檢測，並與成大醫院進行臨床試驗合作，預計明年申請醫材認證，後年第三季量產上市。

產品實現過程由成大前瞻醫材科技中心與紡研所輔導，經濟部科研成果價值創造計畫支持，這項技術成功轉化為商業產品，並催生偵脈科技創業。

成大副校長張始偉指出，「技術超凡、人才一流、資金到位，偵脈有成為獨角獸企業的潛力」偵脈經營執行團隊100%來自成大，充分印證成大在產學創新及醫工轉譯的卓越表現。該公司開發出全球首創技術，產業定位與價值明確，經營團隊一流，同時在拓銷、募資與IPO提前布局下，未來前景可期。

產業統計資料顯示，全球周邊循環監測醫材市場以年均7.56%速度成長，2025年市場規模已達31.7億美元，2034年預測將到61.1億美元，更將因高齡與慢性病管理需求激增而攀升。

目前周邊血管檢測都仰賴專業醫療人員以壓脈帶測量四肢血壓，很難普及到社區與居家照護，偵脈以無壓脈帶血管監測，只需1分鐘就可以快速準確量測血管阻塞程度及血管年齡等關鍵指標，讓血管健康監測從「只能在醫院做」變成「在家也能做」，打造智慧友善照護的新選擇。

國科會南科管理局長鄭秀絨表示，偵脈進駐是南科智慧健康產業鏈重要拼圖，更是落實「從實驗室到臨床、從技術到產品」創新鏈結，有助創造更大的產值並吸引更多的人才。偵脈整合醫學、工程、與資訊科技的跨域專業，獲經濟部「價創計畫」 1500萬補助，足見政府對其創新能量與產業潛力高度肯定。也落實早期發現、早期介入的健康照護理念，對於偏鄉與高齡人口更具重大意義。

偵脈科技創辦人葉明龍指出，研究團隊2024年致力技術開發，直到今年藉經濟部價創計畫成立公司，開始深化技術研發與功能驗證，推動產品臨床試驗與國際法規取證，未來將加速商業化布局，朝向成為全球智慧血管照護領導品牌邁進。

南科局管理局長鄭秀絨表示，偵脈進駐是南科智慧健康產業鏈的重要拼圖，敢拿身家來創業的一定會成功。圖／成大提供
偵脈科技研發總部今在成大開幕。圖／成大提供
成大技術衍生公司偵脈科技研發總部啟動。圖／成大提供
成大醫院

