花生好吃但黃麴毒素不要來 食藥署預告花生脫殼業者衛生指引務必防黴

許多人愛吃花生，但台灣氣候高溫潮濕，花生產品容易滋生黴菌，產生被認定為一級致癌物的黃麴毒素。為強化源頭管理，衛福部食藥署近期預告「花生脫殼業者衛生管理指引」，食品組副組長蕭惠文說，透過指引，建議國內39家花生脫殼場業者，自主落實病媒防治、原料把關、分級選別等措施，避免發霉花生產品混入，影響食品安全。

食藥署進行包含黃麴毒素在內的「真菌毒素」監測檢驗，花生製品為關鍵項目之一。根據前述指引內容，國內氣候高溫潮濕，容易滋生黃麴毒素，且一級致癌物「無安全耐受量」，無法藉加工製程去除。為強化源頭管理，提高花生製品衛生安全品質，訂出指引供國內脫殼業者，參考指引內容及實際作業情形，精進並落實自主管理，確保花生產品衛生安全。

蕭惠文指出，本次指引管理重點有三：

第一，廠區清潔與病媒防治，要定期清理花生碎屑，避免吸引老鼠、蟲害等病媒入侵。

第二，原料驗收把關，收貨時務必檢查花生是否有潮濕或發霉情況。

第三，做好分級選別，透過人工或色選機，剔除發霉、變色等不良花生，確保品質穩定。衛福部盼藉這份指引，協助脫殼業者建立標準流程，督促業者控制製成溫濕度，避免黃麴毒素產生。

蕭惠文表示，花生從花生田採收，經脫殼後，即為「花生仁」，由其餘業者加工成各項花生製食品，從事脫殼以外的食品加工業者，食藥署已訂定「花生及其製品製造業者符合食品良好衛生規範準則（GHP）之指引」。 不論是脫殼業者，或花生產品其他製造過程業者，都須遵守依「食安法」訂定的GHP規範，否則恐面臨罰則。