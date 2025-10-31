台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫學會秘書長周昆達說，美國研究顯示，孕婦發生氣喘機率達3%至8%，且懷孕29至36周更容易惡化，為避免孕婦中斷用藥反而增加危險，學會曾發布相關指引，目前多數氣喘用藥於孕期使用「利大於弊」，建議民眾如有擔心，可向醫師詢問。

胸腔重症暨加護醫學會2018年發布「成人氣喘臨床照護指引」，增列女性懷孕氣喘的治療方針，其中提到，高達3成本來就罹患氣喘的孕婦，曾在懷孕期間發生中重度氣喘，卻有半數以上孕婦擔心用藥影響胎兒，而暫停使用，導致氣喘控制不佳，同時，周數增加，孕婦橫隔膜向上推擠最多達4公分，患者肺活量下降，氣喘問題更明顯。

周昆達說，臨床上預防孕婦氣喘，最擔心「不規律用藥」，部分孕婦擔心用藥影響胎兒，在懷孕後中斷氣喘藥物使用，主要擔心吸入性用藥、類固醇藥物等，對懷孕造成不良影響，這些藥物雖不可能標榜100％安全，但經學會分析，孕婦使用類固醇藥物並無疑慮，使用吸入性藥物時，則建議考量利弊決定是否用藥，但懷孕期間，多數情況為「利大於弊」。

周昆達表示，患有氣喘的孕婦可安全使用類固醇，鼻噴式擴張劑利大於弊，其他藥物如生物製劑，部分病人擔心影響免疫，但仍建議懷孕後應持續使用，建議孕婦如有疑慮，可先諮詢醫師評估風險，並在用藥後定期追蹤監測各項數值，破除懷孕就應停用氣喘用藥的想法，避免中對治療，導致疾病控制不佳，反而危急孕婦及胎兒安全。