東海岸「鏡頭君」下海衝KPI！推「集章任務」活動 旅遊還能抽禮券

為鼓勵民眾以行動探索東海岸之美，東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。活動自今天起至11月4日止，限時5天熱鬧開跑。

活動設計以旅服吉祥物「鏡頭君」為主角，邀請遊客進入「東海岸PWA行動旅服」平台，註冊登入並參與集章任務。民眾可自由選擇沿線景點尋找鏡頭君蹤影，截取最喜歡的鏡頭君畫面，上傳至「Nga’ayho 你好，東海岸」粉絲專頁留言區並註明地點，即可參加抽獎，獎項為超商數位禮券100元，共30名幸運者。

東管處表示，此次活動結合線上互動與實地探索，希望以輕鬆有趣的方式，讓更多人認識東海岸的自然景觀、文化特色與地方故事，同時推廣行動旅服應用服務。活動形式簡單，只需追蹤粉專、按讚貼文、登入任務、留言分享，就能完成參加資格，吸引不少旅人及在地民眾熱烈響應。

「鏡頭君」是東海岸旅服平台的擬人化角色，象徵以鏡頭記錄沿途風光與故事。過去在多場活動中以可愛形象深受遊客喜愛，這次更「親自下海衝KPI」，以幽默方式拉近與粉絲距離。粉絲專頁留言區湧入許多創意截圖與留言，掀起一波「鏡頭君最萌打卡」風潮。