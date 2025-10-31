快訊

發文挺林岱樺 卓冠廷道歉：黨發言人失去中立

與粿粿王子「美國同行」被影射 簡廷芮神隱3日打破沉默出聲了

台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅

東海岸「鏡頭君」下海衝KPI！推「集章任務」活動 旅遊還能抽禮券

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。記者尤聰光／攝影
東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。記者尤聰光／攝影

為鼓勵民眾以行動探索東海岸之美，東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。活動自今天起至11月4日止，限時5天熱鬧開跑。

活動設計以旅服吉祥物「鏡頭君」為主角，邀請遊客進入「東海岸PWA行動旅服」平台，註冊登入並參與集章任務。民眾可自由選擇沿線景點尋找鏡頭君蹤影，截取最喜歡的鏡頭君畫面，上傳至「Nga’ayho 你好，東海岸」粉絲專頁留言區並註明地點，即可參加抽獎，獎項為超商數位禮券100元，共30名幸運者。

東管處表示，此次活動結合線上互動與實地探索，希望以輕鬆有趣的方式，讓更多人認識東海岸的自然景觀、文化特色與地方故事，同時推廣行動旅服應用服務。活動形式簡單，只需追蹤粉專、按讚貼文、登入任務、留言分享，就能完成參加資格，吸引不少旅人及在地民眾熱烈響應。

「鏡頭君」是東海岸旅服平台的擬人化角色，象徵以鏡頭記錄沿途風光與故事。過去在多場活動中以可愛形象深受遊客喜愛，這次更「親自下海衝KPI」，以幽默方式拉近與粉絲距離。粉絲專頁留言區湧入許多創意截圖與留言，掀起一波「鏡頭君最萌打卡」風潮。

活動將於11月5日抽出得獎名單，主辦單位提醒，領獎時需確認「鏡頭君集章任務」會員資料，以確保抽獎資格。東管處誠摯邀請大家利用週末假期走訪東海岸，看海、集章、拍照、抽好禮，一起體驗數位旅遊新樂趣。

東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。記者尤聰光／攝影
東部海岸國家風景區管理處推出「鏡頭君集章任務」線上互動活動，並加碼回饋粉絲，只要完成任務分享，就有機會抽中超商數位禮券。記者尤聰光／攝影

禮券 超商

延伸閱讀

台達電（2308）本益比飆破30倍！網喊「過熱該空」：1000元價位布空單

南投「匠心山縣」工藝ESG市集11月1日在竹山熱鬧登場

家寧新片超慘流量曝光！裝沒事挨轟全台抵制　留言區讚數比影片高

屏東車城看海美術館新景點 縣府加碼蓋遊艇碼頭發展觀光

相關新聞

坣娜老公揭愛妻病逝真正原因 紅斑性狼瘡和癌症有關？醫說明風險

藝人坣娜過世的訊息讓大家震驚，她的夫婿薛智偉今（31）發聲明曝光愛妻死因，指出坣娜於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離...

未來1周2波東北季風接力 氣象署曝最冷時間點 這3天雨勢最大

未來1周天氣以東北季風影響為主，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均今天表示，北台灣地區雲量偏多，且有降雨情況出現；中南部...

便秘靠「大冰奶」比益生菌有效？醫揪關鍵：恐像棉花糖丟水裡

「便秘」是現代人常見的健康問題，不少人直覺認為多補充益生菌能改善腸道健康，有網友則認為「任何的益生菌都沒有大冰奶來得有效」。對此，兒科醫師傑登指出，益生菌並非治療便秘的萬靈丹，真正的關鍵還是飲食與作息。

小心卡住損毀、遺失！地勤揭託運行李5地雷：3類物品不要放

出國旅遊時，託運行李若未妥善準備，恐怕還沒抵達目的地就先出狀況。一名航空公司地勤莉雅在臉書粉專「克米＆莉雅 x Fun飛之旅」分享「五大託運行李地雷」，提醒旅客在打包時務必特別注意，避免因疏忽造成損壞或遺失。

維他露、愛之味、全家搶著賣 「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？

標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。