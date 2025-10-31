支架比手術好？感染性主動脈瘤20年增3倍 長庚研究曝：手術長期存活佳

感染性原發主動脈瘤為相對少見但致死率高的重大血管病，發病原因是細菌等病原體入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂，未及時治療，死亡風險極高。林口長庚醫院分析累計20年，共1萬9324主動脈瘤個錒，辨識出2387例感染性主動脈瘤患者，完成首次大規模治療策略評估，發現手術雖然初期風險高，但長期存活明顯優於置放支架。

遇心血管疾病，民眾治療首選多為透過微創手術，裝設心血管支架，尤其國內健保2010年給付後，使用率更加普及，已取代傳統開放式手術。林口長庚醫院心臟血管外科主任陳紹緯表示，過去針對感染性主動脈瘤，因缺乏大型研究，治療決策一直存在爭議，三種治療策略包括手術移除病灶，血管內微創修補，以及保守藥物治療，其中血管微創修補雖是臨床最常見選擇，但長期死亡率高。

陳紹緯表示，血管內微創修補，是以經導管置入支架，封閉動脈瘤，此類手術雖然在住院階段死亡率較低，但5年與10年全因死亡風險，均高於開放手術，且未來需要再次處理感染問題的風險也更高；開放性手術移除病灶重建血管，雖手術初期風險略高，但長期存活綠明顯優於其他方式。僅接受抗生素治療病患，死亡率最高，「凸顯保守觀察並非穩當選項。」

林口長庚心臟麻醉科主治醫師張峰誠表示，國內感染性主動脈瘤逐年增加，患者人數在2001至2021年提升3倍之高，患者以高齡男性為主，平均年齡為73.8歲，男性則占77.6%，該院研究發現，感染性主動脈瘤病人超過半數患有慢性腎病，且近1成為透析患者，而國內整體洗腎率相較其他地區高，「腎功能障礙可能是感染性主動脈瘤重要危險因子」，應格外留意相關風險。

長庚醫院這項研究，登上2025年7月心臟學界重量級期刊「歐洲心臟學會期刊」。陳紹緯指出，團隊在研究中提醒，感染性主動脈瘤並非單純血管疾病，且為全身感染表現一部分，單靠微血管內支架穩定破口，而未徹底清除感染病灶，可能會有長期併發症與反覆感染風險，微創血管內支架在急性期可作為「應急橋接策略」，暫時穩定病人，但開放性手術才能清除感染組織，達到根本治癒。