「聽見AED」平台1年多救回27條生命 盼上架google地圖 全民急救接力

台灣愛陌生安全推廣協會建立「聽見AED」line@ 呼叫平台，提供全台AED正確位置，讓守護英雄收到通知能在當下前往協助。平台自去年8月串連全國救災指揮中心，至今加入平台的守護英雄超過3萬1169位，總計通報1萬1343次急救任務，實際響應出動的守護英雄達2638人，成功救回27條生命。

厚生基金會全民急救委員會與台灣愛陌生安全推廣協會今天呼籲。立法委員、立法院厚生會長蘇巧慧表示，2023年衛福部修正法令，新增特定公共區域應設置AED，厚生會在一年內募集各方資源，補足全台國中、派出所約1200台AED缺口，也使台灣的AED設置密度達到全球第二。

根據規定，AED設置8大場所，包括交通要衝、長距離交通工具、觀光旅遊地區、學校大型集會場所、大型休閒場所、大型購物場所、旅宿場所，及大型公眾浴場或溫泉區。但蘇巧慧也指出，硬體到位，圖資不夠資準化，厚生會將推動AED圖資精進與全民參與機制。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，衛福部過去設計圖資系統，卻出現資訊錯誤，另外就是民眾不知如何利用，希望透過修正錯誤，讓民眾更能得知正確的AED位置和使用方法。目前有8成需要AED的患者，都可及時獲得協助，期待未來與google結合，方便民眾尋找，拯救生命更為即時。

台灣愛陌生安全推廣協會協會創辦人、長安醫院急診科主任陳治圩說，他們由醫師及救護技術員組成，在急救過程中，發現光靠醫師和救護車是不夠的，因此如果能患者倒下的一分鐘內開始CPR、3分鐘內使用AED，病患有高達95%的機率可康復出院。

陳治圩說，基於這樣的想法，原先利用app提供資訊，但發現耗電且成效不佳，後來建立「聽見AED」line@ 呼叫平台，2023年8月先在台中試辦，2024年1月擴及南投、彰化等縣市，同年8月底全台串接。

陳治圩說，平台自8月串連全國救災指揮中心，至今 加入平台的守護英雄超過3萬1169位，其中有6000多位是護理、救護技術相關專業人員，總計通報1萬1343次急救任務，實際響應出動的守護英雄達2638人，成功救回27條生命。

陳治圩表示，加入平台後，不僅可即時知道哪裡有需要協助通知，也能在地圖中看到最近的AED設置點，並能發現資訊錯誤主動回報修正。

南投縣水里鄉，距離最近的醫院行車需要30分鐘，過去曾有一位救護技術員父親突然倒下，來不及送醫而發生遺憾。現在當地有20位救護技術員及人士，自發性救援， 致力守護家鄉，今年協助案件就達45件。今年10月13日，一位民眾於家中失去呼吸心跳，有21人接到通知，7人抵達現場，比救護車還早，成功將人救回，讓大家相當感動。