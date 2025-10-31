快訊

全年最優惠！富野集團6大據點通用住宿券「2299元起」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
集團住宿券可彈性使用，對自由行旅客來說，十分便利。圖/富野集團提供
集團住宿券可彈性使用，對自由行旅客來說，十分便利。圖/富野集團提供

2025台北國際旅展（ITF）將於11月7日至11月10日在台北南港展覽館登場，富野集團同步推出「線上旅展」優惠，活動自10月30日至11月11日，無論到現場或線上選購，都可享超值優惠價。

今年富野集團祭出多款旅展限定優惠券，其中最受矚目的「2299通用券」，可自由選擇入住台東富野、花蓮富野、高雄富野或嘉義富野；若選擇入住富野會館或關子嶺富野、加價600元即可入住；加價1000元可入住武陵富野。住宿券可彈性使用、全台通用。

針對喜愛多館體驗的旅人，富野集團同步推出「10888聯合券」，包含武陵富野、知本／台東富野、關子嶺富野、花蓮／高雄富野等通用券各一張，旅客可任選四家飯店、各住一晚，串聯山海溫泉與城市風光。

此外，知名溫泉據點「關子嶺富野溫泉會館」也推出「關子嶺泡湯券」，每張300元，3月至9月平假日皆可使用，10月至2月假日另加收100元。

富野集團表示，今年旅展以「The Best Experience for You!」為主題，期望以貼心價格與靈活票券組合，邀請旅人探索富野旗下各地飯店。此外．旅展期間至現場富野攤位購買或參加活動，還可獲得精美贈品與限定優惠，數量有限，售完為止。更多旅展及線上購券詳情，可查富野集團官網。

武陵富野靜享山間美好。圖/富野集團提供
武陵富野靜享山間美好。圖/富野集團提供
富野溫泉會館可享湯泉之美。圖/富野集團提供
富野溫泉會館可享湯泉之美。圖/富野集團提供

旅展 關子嶺 溫泉

