得過流感也別大意 彰衛生局長：病毒株不同仍建議接種疫苗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
公費流感疫苗將從10月1日起開打，11月1日將開放第二階段接種對象施打。圖／彰化衛生局提供
公費流感及新冠疫苗11月1日將開放第二階段接種對象施打，不過有民眾納悶若今年已得過流感了，是否還需要接種，對此彰化縣府衛生局長葉彥伯說，流感有不同病毒株在流行，若得過流感，建議民眾在急性期過後，症狀緩解後，仍經醫師評估後接種疫苗。

葉彥伯指出，民眾出現類似流感症狀時，可能感染到流感病毒或其他上呼吸道病毒；此外，流感有不同病毒株在流行，民眾有可能在流行季重複感染不同病毒株，所以還是需要接種流感疫苗

明天起公費流感及新冠疫苗開放至50歲以上無高風險慢性病民眾接種，為方便民眾快速接種，彰化縣提供「彰化疫苗接種預約e點通( HTTPs://gov.tw/fw3 )」線上預約服務。若不方便使用網路預約，合約醫療院所同樣有接種服務，另11月1日起彰化規畫12家全聯門市及1家大全聯門市設站，方便民眾前往接種，相關設站時程表可至衛生局網站查詢。

疫苗接種能有效降低流感及新冠病毒的傳播風險，並保護易受感染族群健康，依據疾管署統計截至10月27日止，「左流右新」開打4周，全國公費流感疫苗接種數為396.5萬人次，新冠疫苗接種數為89.1萬人次。

彰化縣府衛生局提醒，近期氣溫變化差異明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情恐提前升溫，呼籲符合第一階段資格民眾，包括65歲以上長者、幼童及高風險族群等11類對象把握時機，踴躍接種流感及新冠疫苗，及早獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

流感疫苗 新冠疫苗

相關新聞

坣娜老公揭愛妻病逝真正原因 紅斑性狼瘡和癌症有關？醫說明風險

藝人坣娜過世的訊息讓大家震驚，她的夫婿薛智偉今（31）發聲明曝光愛妻死因，指出坣娜於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離...

未來1周2波東北季風接力 氣象署曝最冷時間點 這3天雨勢最大

未來1周天氣以東北季風影響為主，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均今天表示，北台灣地區雲量偏多，且有降雨情況出現；中南部...

便秘靠「大冰奶」比益生菌有效？醫揪關鍵：恐像棉花糖丟水裡

「便秘」是現代人常見的健康問題，不少人直覺認為多補充益生菌能改善腸道健康，有網友則認為「任何的益生菌都沒有大冰奶來得有效」。對此，兒科醫師傑登指出，益生菌並非治療便秘的萬靈丹，真正的關鍵還是飲食與作息。

小心卡住損毀、遺失！地勤揭託運行李5地雷：3類物品不要放

出國旅遊時，託運行李若未妥善準備，恐怕還沒抵達目的地就先出狀況。一名航空公司地勤莉雅在臉書粉專「克米＆莉雅 x Fun飛之旅」分享「五大託運行李地雷」，提醒旅客在打包時務必特別注意，避免因疏忽造成損壞或遺失。

維他露、愛之味、全家搶著賣 「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？

標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。

台中孕婦疑因氣喘失去呼吸心跳 醫提醒：懷孕持續用氣喘藥利大於弊

台中市西屯區一名懷胎2個月孕婦，上午疑似發生氣喘，求助時又遭反鎖門外，警消獲報到場時已失去呼吸心跳。台灣胸腔重症暨加護醫...

