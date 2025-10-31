酷澎爆「無條件免運」仍收費爭議 數發部、公平會要查了

網路購物消費糾紛不斷，民進黨立委李坤城接獲多起民眾陳情，包括使用酷澎購物，在未加入「WOW會員」情況下，收到帳單才發現被自動扣會員費59元等多種爭議，據統計近一個多月，酷澎涉訂閱會員消費爭議申訴就29件。數發部數位產業署長林俊秀允諾，一個月內會徹查這些陳情案。

李坤城今邀數發部與行政院消費者保護處、公平交易委員會開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會。李坤城表示，WOW會員制於今年9月1日起實施收費，根據行政院消保處統計9月1日至10月26日，涉及訂閱會員的相關消費爭議申訴及調解案件酷澎29件。

陳情人表示，結帳頁面會引導使用WOW無條件免運，但事實上並非「無條件」；介面雖有提及「月費59元查看會員條款」，但文字比例小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性優惠選項，都讓人懷疑是否有變相強制收費、被迫自動續訂、取消程序複雜等問題。

李坤城提出質疑，包括酷澎上述情況有無違反相關規定？其次，建議電商平台主管機關數發部就訂閱制權利義務，應比照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」戴明「業者不得事先約定屆期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，須明確告知消費者。第三，消保法施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約之內容」，若取消訂閱方式之條款有上開規定情形，可主張不受拘束。

數發部數位產業署長林俊秀表示，已請業者要釐清會員制跟自動續約機制的運作模式，要落實消費者保護，具體要求兩件事，首先是對民眾申訴案件要妥善處理，要保持申訴管道暢通，以及如果有消費者調解會，一定要出席。

至於未加入WOW會員卻被扣款一事，林俊秀說明，這20幾件陳情案會再去釐清，允諾一個月內去查；而會員自動續訂但沒通知情況該如何處理？林表示，這部分還是要找業界一起討論，同時要跟消保處請益，定型化契約修正部分，則需要長一點的時間，預計過年前送消保處。

行政院消保處長鍾瑞蘭指出，根據酷澎案例顯示，目前部分電商平台在免費試用與自動續訂流程中說明仍不明確，試用期屆滿前應主動通知消費者並取得同意後，方能續訂扣款，而取消程序應與訂閱同樣簡便；允諾消保處將與數發部研議修訂「零售業等網路交易定型化契約應記載與不得記載事項」，把自動續約、一鍵取消等條款納入規範。