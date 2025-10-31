便秘靠「大冰奶」比益生菌有效？醫揪關鍵：恐像棉花糖丟水裡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「便秘」是現代人常見的健康問題。示意圖／ingimage
「便秘」是現代人常見的健康問題，不少人直覺認為多補充益生菌能改善腸道健康，有網友則認為「任何的益生菌都沒有大冰奶來得有效」。對此，兒科醫師傑登指出，益生菌並非治療便秘的萬靈丹，真正的關鍵還是飲食與作息。

傑登醫師在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文表示，益生菌的主要功用不是治療便秘，而是在「改善腹瀉」，例如腸胃炎或抗生素導致的腹瀉，其效果較為明確；至於便秘，僅有少數菌株可能「稍微」幫助排便頻率，效果仍十分有限。

他進一步解釋，便秘的人確實有「腸道壞菌較多」的現象，也常會影響消化、脹氣或排便型態，但壞菌增生多半是結果，而非原因。多數情況是因飲食、作息不良導致排便不順，進而讓腸道環境惡化、好菌減少，最後壞菌坐大、陷入惡性循環。

「當腸道的環境不適合好菌生存時，光補充益生菌，就像把棉花糖丟進水裡，啪一下就沒了。」傑登醫師建議，想改善便秘，應該優先從四個方向著手：每天攝取足夠水分；增加油脂與膳食纖維（尤其是可溶性纖維）；規律運動；必要時可使用軟便劑、瀉藥或「大冰奶」

傑登醫師說，以上方法的效果，通常比「狂嗑益生菌」還明確得多；此外，他也提醒，若服用益生菌後反而腹瀉，應留意是否菌種不適合或產品中添加了具瀉劑作用的成分。若出現長期便秘、排便困難或糞便過硬等情況，可能已是「慢性便秘」的警訊，建議尋求醫師評估，從生活調整與專業治療著手，才能真正改善腸道健康。

排便 益生菌

