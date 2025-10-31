影／三大外送平台提建議原則 籲政府速開公聽會

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
foodpanda 公共事務總監郭昕宜（左起）、Uber Eats 公共政策暨政府事務總監馬培治、DEAT 理事長劉于遜、foodomo 法務暨政府關係資深經理張雨農，上午出席記者會，三大外送平台聯合提出「十大建議原則」，呼籲政府速開多場公聽會聽取各方意見。記者蘇健忠／攝影
台灣數位平台經濟協會（DEAT）上午舉辦「外送產業永續發展」記者會，DEAT 理事長劉于遜、foodpanda 公共事務總監郭昕宜、Uber Eats 公共政策暨政府事務總監馬培治與foodomo 法務暨政府關係資深經理張雨農等人出席，三大外送平台聯合提出「十大建議原則」，並呼籲政府速開多場公聽會聽取各方意見。

十大建議原則中，指出應強化外送產業之管理，確保外送員基本承攬權益，保障工作彈性與自主性。並且為保障外送員應有報酬，平台將確保外送員在符合合作規範的情況下，其實際運送報酬具備市場競爭力，並依循市場機制持續檢視與調整。

建議中包含外送平台向外送員提供之保險，應參採彈性保險制度，如「勞工職業災害保險及保護法」，以兼顧保障覆蓋率與產業效益。並且外送平台應明確告知並協助外送員依法規至各所屬職業工會投保勞健保。整體原則期望外送員能安心接單、消費者清楚付款、商家明白成本、平台得以永續運作。

