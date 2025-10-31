坣娜老公揭愛妻病逝真正原因 紅斑性狼瘡和癌症有關？醫說明風險

藝人坣娜過世的訊息讓大家震驚，她的夫婿薛智偉今（31）發聲明曝光愛妻死因，指出坣娜於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離世。坣娜有紅斑性狼瘡病史，之前傳出罹患胰臟癌，但如今證實是肺腺癌，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，紅斑性狼瘡造成全身慢性發炎，罹癌風險高。

張家銘在臉畫專頁提出大家的疑問，「 紅斑性狼瘡不是免疫系統太強嗎？那為什麼還會得癌症？」他表示，這個問題說出了紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus, SLE）最關鍵的矛盾。這不是免疫系統變弱，而是它變得太緊繃、太過頭。就像警察太神經質，把自己人也當敵人打，結果反而讓真正的壞人有機可乘。

張家銘指出，這種「內部打內部」的免疫混亂，會造成慢性發炎、組織損傷、細胞突變長期累積，進一步增加癌症的發生機率。他引用期刊研究，2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整了全球將近25萬名SLE患者的資料，發現這群患者的整體癌症風險比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險也高出52%。

因此，醫師面對SLE病友時格外謹慎，他表示，自己每次看診、安排檢查時，都特別會去留意患者有無潛藏的癌症徵兆，這些風險不是抽象的數字，而是每一位患者真實需要面對與預防的挑戰。因為SLE不是單一器官，是全身一起發炎，引發癌症風險不只出現在一個器官，而是「全身性」，從血液、肝臟、肺部，到腎臟、子宮頸都有可能。

張家銘提出特別好發SLE病友的癌症：

• 血液腫瘤：像淋巴瘤（風險高出5倍以上）、白血病、多發性骨髓瘤。

• 消化系統：包括肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌。

• 泌尿與生殖系統：腎癌、膀胱癌、子宮頸癌，還有比較少人注意到的陰道、外陰癌，風險也明顯升高。

• 其他：皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌的風險也都變高。

張家銘指出，紅斑性狼瘡的治療往往需要長期使用免疫抑制劑。像類固醇能減輕免疫攻擊，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力；而環磷酰胺則會在代謝中產生有毒物質 Acrolein，導致 DNA 損傷。因此，臨床上必須小心拿捏「控制發炎」與「維持免疫監控」之間的平衡。

這也是為什麼近年的治療思維正逐漸轉向「重整免疫」而非「全面壓制」，張家銘舉例，像 JAK/STAT 抑制劑（Tofacitinib、Baricitinib）、低劑量介白素-2（IL-2）療法與抗 B 細胞藥物（Belimumab、Rituximab），都是希望讓免疫系統學會區分敵我，恢復自然的耐受力。

生活上應該怎麼做？張家銘指出，講到癌症，大家心裡都會怕。但怕不是壞事，代表我們有機會可以改變，去預防它發生。這也是他想和大家分享的重點：這些風險不是命中注定，而是可以被「生活習慣」調整的。

一、吃得對很重要：

很多SLE患者會被藥物影響到腸道菌相、消化功能，這時候更要靠飲食來抗發炎。

建議大家多吃抗氧化、抗發炎的食物，像地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓。蛋白質可以選擇優質來源，例如豆腐、魚類、蛋白粉。

精製糖、炸物、含酒精的東西就盡量少碰，因為這些會讓身體的發炎指數升高，讓免疫系統更「暴走」。

二、作息規律幫助調整免疫節奏：

紅斑性狼瘡的病人很常有睡眠障礙、疲倦，這會讓身體的自我修復能力下降。

每天固定睡眠時間、起床時間，這些都能幫助免疫系統恢復平衡。

三、情緒管理也是一種治療：

有些人會以為自己情緒波動、焦慮，是「心理太脆弱」，但其實SLE的慢性發炎會影響腦部神經傳導，讓情緒更容易受干擾。所以學習放鬆、呼吸練習、靜坐、冥想，不是「療癒玩具」，而是真正有醫學依據的免疫調節方式。

四、預防性健檢與癌症風險篩查：

像是腹部超音波、肺部X光、婦科抹片、甲狀腺超音波、血液發炎與腫瘤標記（如CRP、CA19-9、CEA）等，都是早期發現的好工具。

身體在發炎，是它在對我們說話。張家銘指出，SLE是一個不容易的病，它不是只有疼痛、皮疹，更是一場長期的身體對話。有時候它在吶喊「我需要休息」、有時候在提醒我們「你太壓抑自己了」。

我們的免疫系統並不是敵人，它只是迷路了，需要被重新引導回健康的方向。

他建議不論是不是SLE病友，這篇研究也給了我們一個大提醒：慢性發炎不處理，長期下來會讓癌症找上門。但我們可以透過飲食、睡眠、情緒、檢查，逐步引導身體恢復平衡。「不是我們要去對抗身體，而是要學會了解並與它合作。」