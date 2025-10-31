未來1周2波東北季風接力 氣象署曝最冷時間點 這3天雨勢最大

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1周東北風影響，桃園以北和東半部地區會有不定時降雨，中南部山區有午後短暫雷陣雨出現。本報資料照片

未來1周天氣以東北季風影響為主，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均今天表示，北台灣地區雲量偏多，且有降雨情況出現；中南部地區維持晴朗穩定，但要留意日夜溫差大的現象。

葉致均表示，台灣東北方有一個微弱的鋒面系統逐漸通過，今天主要就是基隆北海岸、北部山區有些降雨情況出現，有逐步緩和情形；宜蘭、花蓮沿海地區有比較強的回波，降雨相當明顯。

天氣趨勢，葉致均表示，鋒面系統往東逐漸出海，北方的冷高壓逐漸南下，台灣附近東北風逐漸增強。明天至下周一都是東北風影響的天氣。但是下周一晚上開始，北方高壓開始逐漸出海，所以下周二東北風稍微減弱，但是很快在下周三台灣附近風場轉為東北風情形，會有另外一波東北風影響的天氣型態。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，基本上屬於東北風影響，所以整個降雨型態相當類似，桃園以北和東半部地區會有不定時降雨，中南部山區有午後短暫雷陣雨出現。

他提醒，從下周一開始到下周三這段期間，台灣北方有些華南水氣開始逐漸東移，所以降雨情況上有稍微增加趨勢，包括在北部和東半部地區、中南部山區都是可能有降雨出現，中南部地區、外島澎湖、金門雲量偏多為主。下周四水氣逐漸減少，又會恢復為迎風面地區降雨為主，其他地方比較晴朗。

溫度趨勢，葉致均表示，今天開始東北季風逐漸影響，尤其在北部、宜蘭、花東地區溫度有逐步下滑的趨勢，周日晚上和下周一晚上，甚至下周二晚上，會是溫度比較低的時候，像是北部、宜蘭低溫落在20度上下，其他地方22至24度左右，晚上之後感受都是偏涼的狀況。高溫方面，北部、宜蘭不超過25度，整天偏涼。但是在中南部地區，都還是可以來到30度上下，感受上比較溫暖。

下周二東北季風雖然稍微減弱，不過，葉致均表示，這天有華南水氣影響，溫度回升不是說太明顯；北部、宜蘭高溫回升到25度上下，還是偏涼。下周三、下周四另外一波東北季風增強，溫度再度比較下滑。周日清晨、下周一清晨、下周二清晨感受上都偏涼。

葉致均表示，東北季風影響期間，沿海和離島風力偏強、有長浪現象，海邊活動特別留意。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

