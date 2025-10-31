肩頸痠痛未必是老化 中醫師示警：氣血出問題 黑芝麻、核桃有助調理

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾生活長期久坐，使用手機電腦，加上工作壓力大、運動不足，肩頸僵硬、腰背痠痛、手腳麻木是共同毛病。本報資料照片。
民眾生活長期久坐，使用手機電腦，加上工作壓力大、運動不足，肩頸僵硬、腰背痠痛、手腳麻木是共同毛病。中醫師曾雴瑜指出，民眾常認為這些症狀只是年紀大、自然老化，但從中醫角度分析，已是「氣血運行出問題」的明確警訊，建議可尋求中醫療法，如針灸、拔罐、推拿等，搭配溫熱食材調理，疏通經絡、改善氣血循環。

曾雴瑜表示，中醫觀點認為「不通則痛，通則不痛」，人體氣血運行順暢、經絡相通時，身體就沒有病痛，一旦氣血受阻、經絡不順，則容易出現疼痛、痠麻、緊繃繃症狀，而造成氣血不順暢的原因，包括久坐少動、姿勢不良、寒氣入侵、情志不舒等，除常見的姿勢問題與缺乏運動，寒氣入侵是指在寒氣侵入經絡，造成氣滯血瘀，情志不舒則指壓力大、鬱悶造成「肝氣鬱結」。

「痠痛並非老化自然結果。」曾雴瑜強調，痠痛是氣血不通所致，建議民眾在日常生活中，應透過保持溫暖、適度運動、規律作息，預防並緩解酸痛問題，建議久坐每小時應起身活動，伸展肩頸及腰部，運動後不宜吹冷氣或沖冷水澡，避免寒氣趁虛而入，入冬保暖則要特別注意「腰背與關節」部位，避免「寒邪侵體」。

不同部位痠痛，可對應不同經絡與臟腑功能。曾雴瑜表示，中醫治療時，會根據症狀，選擇相應穴道，舒緩經絡、調和氣血，例如肩膀僵硬、頭痛頭重原因，與風寒侵襲、肝氣鬱結、頸部氣血不通有關，對應穴位為風池穴、肩井穴、百會穴；腰酸背痛、僵硬無力，為久坐久站、腎氣不足或外寒侵襲所致，對應穴位是腎俞穴、委中穴、大腸俞穴。

針對不同疾病對應穴位，中醫師會透過針灸刺激穴位，拔罐活血化瘀，推拿疏通經絡、放鬆肌肉，艾灸溫通經絡、驅寒止痛。曾雴瑜表示，除尋求中醫師治療外，民眾也可透過飲食改善氣血不暢情況，包括攝取生薑、蔥白促進血液循環，桂圓、紅棗補血養心、增強氣力，當歸、川芎可活血化瘀、緩解疼痛，黑芝麻、核桃則能補腎強筋，改善腰膝痠軟。

