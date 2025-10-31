金馬影展「網友聚焦」7部電影 懶人包一次掌握片單關鍵

快訊

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝官網／拓元售票
翻攝官網／拓元售票

金馬影展熱度持續發酵，隨著第62屆金馬獎頒獎典禮進入倒數，觀眾不僅關心金馬入圍名單，也開始關注片單與搶票資訊，顯示影展已成為影迷秋季最期待的電影盛事之一。接下來，就一起看《網路溫度計DailyView》整理的2025金馬影展懶人包，從搶票時間、選片攻略到影迷最期待的片單重點，一次掌握觀影關鍵！

2025金馬影展聲量飆升 熱門片單與觀影話題掀熱潮

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

今年金馬影展近200部電影，哪些電影最有討論度？根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近一個月（2025/9/29～2025/10/28）「金馬影展」相關網路聲量累積達5,209筆，顯示影迷關注度持續升溫。

從「探索概念」來看，討論焦點集中於本屆影展的入選片單與熱門話題，其中有幾部作品在網路上特別受到矚目：《左撇子女孩》、《南方時光》、《我家的事》、《丟包阿公到我家》與《人生海海》都是今年金馬影展入選新作，從家庭、成長到身份議題，都看得出導演對時代的不同凝視；而《斷背山》與《凡夫俗子》則是經典重映代表，讓影迷再度回味影史名場面。

不少網友也在社群上熱烈留言，對今年片單又愛又恨。有人表示：「打擾了，很感謝金馬每年都排這麼多好看的電影，但很希望金馬可以盡量把多一點時間給金馬自己的片，很多片像是《地母》到頒獎前兩天才有場次，反而好像有點本末倒置。」也有人笑稱「是要紮營在電影院了嗎！！瘋掉」，顯示影迷對搶票的焦慮與期待並存。另有影迷直呼：「如果搶不到《斷背山》的票，我真的會很想死」、「《有聲之年》《斷背山》能加場嗎？」這些真情留言，也讓今年的金馬影展話題熱度持續升溫。

除了這七部討論度熱烈的電影之外，還想快速掌握今年該看哪幾部嗎？也可參考「金馬影展選片指南」：策展與節目團隊用深入淺出的方式，帶你在近200部片單中鎖定你的口味（從開閉幕、入圍焦點到動畫與紀錄片都有路線建議），也點出每部片的入門關鍵與觀影提醒。

金馬影展開搶！售票時間、購票方式一次看

2025金馬影展時間：11月6日至23日

預售票期間：10月26日至11月5日

即日起已開放預售，想提早規劃觀影行程的影迷，可透過「拓元售票系統」購買，記得先登入金馬影展會員帳號再進入購票頁面。

正式售票：11月6日

熱門場次往往秒殺，建議提前登入、保持網路穩定、一次完成結帳。

取票方式：電子票於「訂單查詢」出示QR Code入場；紙本票可於影展現場自助取票機領取。

退票規定：

1.開演三天前可辦理退票，每張酌收10％手續費
2.未取票者可線上退票；已取票者需親自至影展售票處辦理
3.影片開演20分鐘後不再開放入場，也無法退換票
4.購票前不妨先確認場次時間與票種，避免錯過心儀電影。

電影時刻表：金馬影展場次查詢頁面已售完場次查詢頁面

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年9月29日至2025年10月28日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金馬影展』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

網路溫度計 DailyView

