台灣高鐵對號座提前搭車須換票 11/10起實施

以往購買台灣高鐵對號座車票旅客，若臨時變更行程，可持未發車車票提早搭乘較早車次自由座，不過，台灣高鐵將於11月10日取消提前乘車彈性措施，提前乘車都須依規定完成換票。

台灣高鐵過去為方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可提前乘車的權宜措施，但高鐵觀察發現，此現象越趨頻繁，平均每天有數百人，這類現象除造成原班次座位浪費無法售出給需要旅客外，旅客改搭較早班次自由座後，更影響其他旅客乘車品質。

考量乘車品質及所有旅客權益，台灣高鐵先前已表示，11月10日起各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，而高鐵也從8月11日展開宣導。

台灣高鐵提醒，旅客依車票所載班次搭乘，若有需要提前進站的對號座旅客，應依規定先行完成換票。

根據台灣高鐵旅客運送契約第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效，自由座車票限車票所載指定日期營業時間內及區間有效，逾期失效車票不受理變更及退票。