國道減少二次事故發生 霧區閃光黃燈加強警示

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
霧區閃光黃燈。圖／高公局提供
霧區閃光黃燈。圖／高公局提供

為提升國道行車安全並減少（二次）事故發生，自11月1日起，高速公路局將於設有霧區閃光黃燈的路段，在主線發生事件時，亦啟亮閃光黃燈提醒用路人注意前方路況。

國道部分路段因地形、氣候因素易產生濃霧影響視距，導致駕駛人不易判斷路況，進而可能引發事故。為降低此類風險，高公局已於國道霧區路段設置閃光黃燈；在能見度降至400公尺以下時自動啟亮，顯示前方道路線形。上游之資訊可變標誌（CMS）亦會顯示「前方濃霧請開頭燈」及「OO（地點）-OO（地點）濃霧／請開頭燈」，提醒用路人小心駕駛。

為加強提醒國道用路人前方路況，高公局將於設有霧區閃光黃燈路段，新增交通事件輔助警示機制。表中路段主線如發生事故、故障車、散落物等事件時，除於上游之資訊可變標誌（CMS）會顯示事件地點及類型訊息外，事件上游路段的二側閃光黃燈亦會隨之啟亮，讓用路人可提前準備，隨時採取適當應變。

高公局表示，國道兩側閃光黃燈啟亮時，表示前方主線有異常狀況，可能遇到濃霧能見度不佳或有交通事件發生，駕駛朋友應特別提高警覺，做好減速準備，以保持行車安全。

