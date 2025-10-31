影／購物平台標示不清陷阱多 消費者成冤大頭

立法委員李坤城近日接獲民眾陳情，表示在使用酷澎購物後，在未加入WOW會員的情況下，直到收到帳單才知道，竟然被自動扣了會員費59元；另有民眾在一個月試用期结束前，用app取消，本以為已經取消成功，也跟客服聯絡過了，結果還是收到扣款帳單；也有民眾在試用期結束後，收到帳單被扣59元，才發現自己忘了取消會員，但要取消訂閱的手續很繁瑣，會被一直被引導到繼續訂閱。

陳情人表示，在結帳頁面上就會引導你使用 WOW無條件免運，但事實上並非無條件而是月繳59元，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費。以上情況，都讓陳情人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。