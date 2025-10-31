影／購物平台標示不清陷阱多 消費者成冤大頭
立法委員李坤城近日接獲民眾陳情，表示在使用酷澎購物後，在未加入WOW會員的情況下，直到收到帳單才知道，竟然被自動扣了會員費59元；另有民眾在一個月試用期结束前，用app取消，本以為已經取消成功，也跟客服聯絡過了，結果還是收到扣款帳單；也有民眾在試用期結束後，收到帳單被扣59元，才發現自己忘了取消會員，但要取消訂閱的手續很繁瑣，會被一直被引導到繼續訂閱。
陳情人表示，在結帳頁面上就會引導你使用 WOW無條件免運，但事實上並非無條件而是月繳59元，介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費。以上情況，都讓陳情人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。
為此，李坤城委員邀集數位發展部與行政院消費者保護處、公平交易委員會共同召開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會，李坤城表示，第一，請數發部及消保處查明，為什麼會有消費者在未加入WOW會員的情況下，卻收到扣款帳單，還要消費者主動聯絡客服才能歸還59元，此情況有無違反相關規定？第二，此類電商平台，已訂有網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」予以規範，建議電商平台主管機關數發部就訂閱制權利義務(包括但不限於自動續約、簡單取消訂閱及後續退費機制等)，應比照契約應記載及不得記載事項」載明「業者不得事先定屆居期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，意即購物平台在其所謂的試用期結束後，不應視為自動續約，須明確告知消費者，並獲得同意之後才確認續約。而在取消時，亦須明確告知消費者已完成取消。第三，消保法施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約的之內容」，若取消閱方式之條條款有上開規定之情形，消費者可主張不受拘束，請數發部要求酷澎公司的退訂流程須讓消費者清楚明瞭，以維消費者之權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言