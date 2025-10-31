影／Taiwan AED Google Map建置行動起跑

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
為推動自動體外心臟電擊去顫器(AED)圖資精進與全民參與機制，厚生會全民急救委員會、臺灣愛陌生安全推廣協會、開放文化基金會、中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、RC教育基金會、實現會社(社會企業)攜手辦理「Taiwan AED Google Map 全民建置行動起跑記者會」，號召全民共同打造更完善的AED 資訊網絡。記者邱德祥／攝影
立法院「全民CPR急救賦能委員會」召集人、立法委員黃捷表示，心臟疾病一直是國人主要死因之一，「AED圖資精準化公民行動」正是透過公民協作，將AED資訊匯入Google地圖，藉此提升查找的精確性與方便性，只要讓AED更容易被找到、讓更多人學會使用，每一台救命設備就能發揮最大價值，進而多挽救一條寶貴的生命。

立法委員、立法院厚生會會長蘇巧慧表示:「厚生基金會與立法院厚生會一向緊密合作，2023年衛生福利部修正法令新增特定公共區域應設置AED後，厚生基金會在一年內就募集各方資源，補足全台國中、派出所1200台AED缺口，也使台灣的AED設置密度達到全球第二。」蘇巧慧表示，除了硬體設施的增設，也呼籲民眾能多熟悉生活周遭 AED設置位置，並透過今日倡議活動，邀請大家協助一同精進AED圖資，使AED能在救命時刻發揮關鍵效果。

愛陌生協會建立「聽見AED」line@ 呼叫平台，將到院前心跳停止案件(OHCA)通報給距離最近的守護英雄。自8月串連全國救災指揮中心至今，加入平台的守護英雄已經超過31,169位，總計通報11,343次急救任務，實際響應出動的守護英雄達2,638人。愛陌生安全推廣協會創辦人、急診醫師陳治好表示:「病患從倒下的那一刻開始，每一分鐘都收關生死。如果能在1分鐘內開始CPR、3分鐘內使用AED，病患將有高達95%的機率康復出院。透過精準圖資與公民回報，我們希望讓AED 真正成為人人可及、處處可用的救命科技。」

陳治圩醫師解釋，「Taiwan AED Google Map 全民置行動」是愛陌生協會、衛生福利部與開放文化基金會共同推動的公民運動，透過串接政府開放資料，結合民間社群力量，建立更完整、準確且易於使用的AED地圖。民眾只需下載「Google AED Map 工具包」，即可查詢自家附近AED位置，若發現資料異常，可透過「聽見AED」Line@回報，由愛陌生協會、開放文化基金會協助檢視統整後的資料，進行優先次序盤查，最終將應修正的點位資料提交衛福部，透過階段修正，形成滾動更新機制，逐步精準化台灣的AED圖資系統。

臺大醫院雲林分院院長、急重症專家馬惠明也在會中表示，公共場所AED普及與資訊透明，對提升社區的急救成功率至關重要。「從醫療救護角度來看，AED是最平民化的救命科技，讓沒有醫學背景的人，也能在第一時間發揮急救生命之鏈的關鍵價值。這次行動讓我們看見政府、醫界與公民社群的合作力量。」

愛陌生安全推廣協會最後表示:「全民協力一起打造救命地圖，不僅能協助政府部門行政減量，更體現台灣人互助的精神。我們相信這是一場由公民發起、全民參與的救命行動，讓台灣的每一個街角都能成為守護生命的安全網。」

