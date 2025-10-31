快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

小心卡住損毀、遺失！地勤揭託運行李5地雷：3類物品不要放

聯合新聞網／ 綜合報導
地勤揭「託運行李5大地雷」。示意圖／ingimage
地勤揭「託運行李5大地雷」。示意圖／ingimage

出國旅遊時，託運行李若未妥善準備，恐怕還沒抵達目的地就先出狀況。一名航空公司地勤莉雅在臉書粉專「克米＆莉雅 x Fun飛之旅」分享「五大託運行李地雷」，提醒旅客在打包時務必特別注意，避免因疏忽造成損壞或遺失。

地雷1：軟布包或軟布袋

雖然輕便好收納又可以擴展，但因缺乏結構支撐與保護力，最容易在輸送過程中被機械卡住導致破損。多數航空公司規定託運行李「應使用堅固的行李箱進行包裝」，若使用軟袋導致損壞，通常不會負責。因此，建議選擇硬殼行李箱或對軟布包進行額外加固。

地雷2：貴重物品、藥品與重要文件避免放託運

珠寶、電子產品、處方藥品或任何重要文件，強烈建議不要放託運。即便投保旅遊不便險，也無法避免因延誤、誤拿造成的風險。她建議旅客將這些物品放在隨身行李中，並使用安全袋或內袋妥善保護，以備隨時取用。

地雷3：紙箱

紙箱在日常生活中便捷且成本低，但防水性與保護力不足，遇雨或液體滲入時容易受潮變形。若不得已使用紙箱託運，建議外層包裹塑膠袋或內層放入緩衝材，以減少破損機率。

地雷4：過輕物品

像是海報筒或細長型物品，因重量不足，容易在輸送帶上被卡住或滾落，導致遺失。建議增加包裝重量或裝入堅固外殼中託運，以確保安全。

地雷5：後背包

後背包的背帶容易在輸送帶上被夾住，不僅會造成包包受損，還可能拖累其他行李運送。航空公司通常不會對這類損壞提供理賠，因此最好將背包進行適當包裝，或直接手提上機。

莉雅提醒，這些物品並非完全不能託運，但旅客若能事先了解風險、加強包裝保護，將可大幅降低行李受損或遺失的風險。她強調：「選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利，免去不必要的困擾。」

地勤 行李箱 託運

延伸閱讀

旅伴改行程慘退整團機票…重買貴8千！達人曝地雷操作：不要自己亂點

親人驟逝申請退票 竟遭航空公司冷血刁難！宇珊氣哭還原過程

登機爭議挨轟誇大其詞　鄭智化發聲「為情緒用詞道歉」謝地勤人員

監視器畫面曝光！鄭智化沒有「連滾帶爬」登機　網怒：誇大其詞道歉

相關新聞

東北季風抵達今晚探17度低溫 11月初恐有颱風生成 侵台機率曝

北台灣天氣再轉濕涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著微弱鋒面在昨晚到今天清晨快速掠...

防堵非洲豬瘟 中央災變中心下午3時30分記者會

防堵非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今天下午3時30分在農業部防檢署舉行記者會，由署長杜麗華主持，記者會將在...

觀光署長說「出國不影響國旅」引熱議 林氏璧直指1問題

觀光署長陳玉秀昨天說，根據調查，出國不影響國旅。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，直觀來說肯定會影響，...

入秋以來降溫最大的一波 東北季風恐影響至下周六

今天受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，大氣不穩定度增大，降雨...

東北季風再襲更強涼空氣要來了 北部低溫首探1字頭 周末秋意將很有感

東北季風即將再度增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地將是入秋以...

東北季風一波波 吳德榮：周末低溫再探1字頭 這2天降雨範圍擴大

今天東北季風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，冷空氣不強、氣溫降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。