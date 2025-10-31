小心卡住損毀、遺失！地勤揭託運行李5地雷：3類物品不要放

出國旅遊時，託運行李若未妥善準備，恐怕還沒抵達目的地就先出狀況。一名航空公司地勤莉雅在臉書粉專「克米＆莉雅 x Fun飛之旅」分享「五大託運行李地雷」，提醒旅客在打包時務必特別注意，避免因疏忽造成損壞或遺失。

地雷1：軟布包或軟布袋

雖然輕便好收納又可以擴展，但因缺乏結構支撐與保護力，最容易在輸送過程中被機械卡住導致破損。多數航空公司規定託運行李「應使用堅固的行李箱進行包裝」，若使用軟袋導致損壞，通常不會負責。因此，建議選擇硬殼行李箱或對軟布包進行額外加固。

地雷2：貴重物品、藥品與重要文件避免放託運

珠寶、電子產品、處方藥品或任何重要文件，強烈建議不要放託運。即便投保旅遊不便險，也無法避免因延誤、誤拿造成的風險。她建議旅客將這些物品放在隨身行李中，並使用安全袋或內袋妥善保護，以備隨時取用。

地雷3：紙箱

紙箱在日常生活中便捷且成本低，但防水性與保護力不足，遇雨或液體滲入時容易受潮變形。若不得已使用紙箱託運，建議外層包裹塑膠袋或內層放入緩衝材，以減少破損機率。

地雷4：過輕物品

像是海報筒或細長型物品，因重量不足，容易在輸送帶上被卡住或滾落，導致遺失。建議增加包裝重量或裝入堅固外殼中託運，以確保安全。

地雷5：後背包

後背包的背帶容易在輸送帶上被夾住，不僅會造成包包受損，還可能拖累其他行李運送。航空公司通常不會對這類損壞提供理賠，因此最好將背包進行適當包裝，或直接手提上機。

莉雅提醒，這些物品並非完全不能託運，但旅客若能事先了解風險、加強包裝保護，將可大幅降低行李受損或遺失的風險。她強調：「選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利，免去不必要的困擾。」