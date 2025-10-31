東北季風抵達今晚探17度低溫 11月初恐有颱風生成 侵台機率曝

北台灣天氣再轉濕涼。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著微弱鋒面在昨晚到今天清晨快速掠過台灣附近，東北季風也自今天清晨起逐漸抵達北台灣，鋒面尾端經過北部地形的時候，受到山區抬升作用，而有稍多的降雨，反而是平地部分降雨不是很明顯。

溫度方面還沒有反映出來，吳聖宇表示，今天清晨台灣本島最低溫是出現在花東縱谷內，壽豐鄉鯉魚潭19.9度，光復鄉20.0度，富里鄉20.5度等，可能跟清晨縱谷底部溫度較低的空氣堆積有關。

隨著東北季風逐漸增強，今天降雨的部分會持續反應在迎風面的地形上，吳聖宇表示，包括基隆北海岸、大台北東側、北部山區、宜蘭、花東以及恆春半島等地都有短暫陣雨機會，水氣並不多，因此降雨量普遍預報都不大，可能只有局部單點累積會稍微多一些。北部桃竹苗平地則大致是多雲到陰，中南部為多雲到晴的天氣，是很典型的東北季風型降雨分布狀態。

溫度方面，吳聖宇表示，今天白天在北台灣會感受到轉涼的情況，跟昨天略顯偏熱有比較大的不同，自苗栗往北到宜蘭一帶白天高溫24至26度，風大的地方可能感受會更涼一些，花東地區白天高溫26至28度，中部地區高溫28至30度，南部地區高溫仍有30至32度。

吳聖宇表示，值得注意的是，今晚到明天清晨，中部、北部、東北部一帶市區的低溫預報已經降到20度左右，空曠地區可能會降到17至19度的低溫，涼意的感受應該會滿明顯的。南部、花東地區市區低溫約22至24度，空曠地區低溫可能降到20至22度間，同樣會有比較偏涼的感覺。

風力的部分同樣要注意，吳聖宇表示，自北海岸往南到西半部沿海、東南部沿海到恆春半島以及各個離島地區都可能有6至8級的強陣風出現機會。

周末一直到下周一持續受到這波東北季風的影響，吳聖宇表示，因為空氣較乾，降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島雲量較多、較厚，有局部短暫陣雨機會，南投以南山區中午過後局部降雨，其他地方多雲到晴，尤其中南部平地相當穩定的天氣型態。

溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。吳聖宇表示，自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫23至25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫26至28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，愈往南溫度升得愈高。

吳聖宇表示，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17至19度，都市地區低溫則在19至21度之間，花東空曠地區也會降到19至21度，都市地區低溫21至23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20至22度，都市地區低溫22至24度。

風力方面，吳聖宇表示，自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6至8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。

下周二、下周三東北季風稍減弱，但是吳聖宇表示，隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會。

吳聖宇表示，快一點的話，下周三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。

至於颱風消息，吳聖宇表示，未來幾天留意菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下周靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性。

吳聖宇表示，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化，以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣，都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。