東北季風影響逐日降雨熱區曝 賈新興：觀察周日起熱帶系統發展

未來10天的天氣持續受到東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，新竹以北及宜蘭天氣涼，此外，觀察周日至下周一在菲律賓東方外海熱帶系統後續發展及移動趨勢。11月11日起至12月10日宜蘭有持續性降雨發生的機率。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天起至下周四受東北季風影響，其中，明天至周日，新北山區及宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周一，宜花有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨，傍晚起至下周二清晨，北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨。下周二午後至下周三傍晚，受華南水氣移入影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四，北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨。下周五，宜花有零星短暫雨。下周六，北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區及南投以南山區亦有零星短暫雨。11月9日，午後宜花山區及南投以南山區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。