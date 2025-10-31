防堵非洲豬瘟 中央災變中心下午3時30分記者會

防堵非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今天下午3時30分在農業部防檢署舉行記者會，由署長杜麗華主持，記者會將在農業部臉書粉專同步直播。

由於台中的非洲豬瘟案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季昨天表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，務必在今天完成，否則病毒有可能外擴。

行政院長卓榮泰昨天出席非洲豬瘟前進應變所記者會，他會中表示，案例場進出人員、車輛的交叉紀錄等仍待釐清，行政院已責成各部會成立中央疫調團，「要集全國之力，協助台中面對防疫挑戰」。

針對廚餘問題，卓榮泰說，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今天起每天邀集各縣市開會，統籌各部會與地方政府，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能妥善去化處理。

至於全國禁宰、禁運豬隻15天衝擊產業，行政院會昨祭出11億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農民每頭豬隻810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失補助每攤3萬元等，最快11月3日開放申請。估產業鏈約6.2萬人至6.4萬人能申請。