觀光署長說「出國不影響國旅」引熱議 林氏璧直指1問題

觀光署長陳玉秀昨天說，根據調查，出國不影響國旅。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，直觀來說肯定會影響，「如果統計數字是有問題的，可能會難以找到真正的問題，進而去解決他」。

陳玉秀昨天出席立法院交通委員會，就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形改善措施」進行專案報告。她表示，因匯率影響，出國相對便宜，短時間還是會維持這種現象，但根據調查，出國不影響國旅。台灣旅客沒有因此就不進行國內旅遊。

陳玉秀指今年上半年國旅人次又超過去年，現在的問題只是大家都不留宿，主因台灣交通很方便，國人認為住宿比較貴，且國人不太會在平日請假去旅遊，所以周末住宿相對壅擠， 明年觀光署會提計畫解決。交通部次長林國顯則指目前台灣觀光旅遊的問題，一是台灣旅客喜愛出國，二是台灣環境和旅宿費用相對高，三是景點必須要推陳出新。

林氏璧對此表示，署長說出國不影響國旅，次長說台灣旅客喜愛出國是台灣觀光旅遊的問題之一。「所以到底出國會不會影響國旅？你們搞得我好亂呀」。

「直觀來說肯定會影響呀」。林氏璧表示，每個人假期就是那些，會用於旅遊的預算就是那些，如果大家出國較多，當然留在台灣玩的時間和預算就會被排擠。

林氏璧表示，他相信署長所說的調查方法是今年中曾經上過新聞的「2024國旅調查：去年國內旅遊共2.2億人次，比去年成長7%，比疫情前2019年增加約30%」。這個所謂旅遊人次的算法，當時引起很大的爭議。如果統計數字是有問題的，可能會難以找到真正的問題，進而去解決。

網友表達看法，「國內住1晚，國外玩3天，傻子才選國內」、「前幾天日月潭一個晚上4萬5，我都可以在日本住25晚上還有找了，況且對大部分人來說飯店就只是睡覺的地方，太貴自然沒人」、「那可以放心出國了」、「當然不影響，本來就已經沒什麼人要國旅了」、「出國觀光不影響國旅？就算我有花不完的錢，也沒有用不完的假啊，一年能請多少次長假？」、「錢包只有一個啊」、「是台灣的住宿太貴才留不住吧」。

也有網友說，「部分連自己國人都要削的無良店家，才是敗壞景點名聲的凶手」、「政府自欺欺人不是第一天的事了」、「不解決問題就是解決問題的好方法」、「如果是有影響，為什麼飯店房價還是那麼貴？不是市場機制嗎」、「這些問題不是10年前同樣的問題嗎? 怎麼還要明年再提出計畫解決」、「裝睡的人叫不醒」。