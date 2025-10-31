入秋以來降溫最大的一波 東北季風恐影響至下周六

今天受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花、東地區。

至於中南部地區，他說，仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到下周五或下周六，才有逐漸減弱的趨勢。

氣溫變化方面，「今年入秋以來，降溫最大的一波」，林得恩表示，新竹以北、基隆及宜蘭地區的降溫將會是最為顯著，今晚至明晨，最低溫有機會來到18或19度，全天都有涼意。

而中南部地區雖然白天氣溫還是滿高的，但是他說，日夜溫差增大，多留意天氣變化資訊，適時調整衣物。沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，海邊活動注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。