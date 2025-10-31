東北季風一波波 吳德榮：周末低溫再探1字頭 這2天降雨範圍擴大

今天東北季風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，冷空氣不強、氣溫降幅不大；北台灣轉涼，中南部白天熱早晚涼；水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，中南部晴時多雲。北部20至27度、中部21至32度、南部21至34度、東部19至29度。

明天至下周二皆受東北季風影響；他說，周末兩天水氣不多、北海岸及宜花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣稍涼、最低氣溫可再觸及19度左右，中南部白天偏熱早晚涼。

吳德榮表示，下周一、下周二水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台灣整天濕涼。下周三、下周四起另一波東北季風再影響，冷空氣仍偏弱。

至於颱風消息，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及其AI模式的下周三20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面， AI模式模擬則已進入南海，兩者差異甚大，需要再觀察。