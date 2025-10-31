健康你我他／心香取代線香 為地球盡份力

公公是一家私人廟宇會員，追隨廟主篤信神明。他把拜拜當成人生中最重要的事經營，我們家節日要拜、祖先忌日要拜，逢初一、十五也要拜，反正別人家沒拜的我們要拜，別人家有拜的我們更要拜。大姑有一本筆記本，詳細記載拜拜的時間、方式、使用金紙種類等。

我曾建議公公，初一、十五用水果拜拜，健康又環保，但他堅持拜飯菜才有誠意，拜拜是「神得金，人得飲」。每逢初一、十五家裡都要準備一桌豐盛飯菜來拜，累得人仰馬翻。

公公拜拜時喜歡焚燒大量金紙，他深信燒愈多金紙愈虔誠，得到神明祖先的庇祐愈多。久而久之我們家神明廳、客廳的白色牆面被薰成昏黃色，一屋子黯淡無光。焚燒金紙時煙霧迷漫還要啟動抽風機，空氣汙染讓我頻頻咳嗽，危害身體健康，屢次勸說公公少用金紙，他不為所動。

公公過世後，我們把初一、十五從拜飯菜改成拜水果，但家人仍堅持每天早晚要上一炷香，向神明和祖先請安問候。早上上完香出門上班，總擔心沒人在家，萬一香灰或火星掉落，引起火災怎麼辦？且汙染環境。

後來我成功說服家人，先跟祖先稟告早晚不上香，改用雙手合十和敬茶表達敬意，以心香取代線香。節日拜拜減少金紙使用量，省時省事，相信神明也喜歡環保清潔，為地球盡一份力。