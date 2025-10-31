乳癌術後5階段 保養不可少

10月是國際乳癌防治月，乳癌是台灣女性發生率第一、死亡率第二的癌症，嚴重威脅女性健康。乳癌手術後，患者常擔心復發、傷口癒合、淋巴水腫、副作用、外觀改變及情緒壓力等。因此術後應積極追蹤、養成健康生活方式，專注生活品質與自我實現。不同階段有不同的保養重點。

術後1個月內：注意傷口感染與出血，引流管依醫囑處理。可用除疤凝膠輔助癒合，疼痛、麻木會逐漸改善；適度運動有助睡眠；家人病友支持，可緩解焦慮。

術後1年內：要預防淋巴水腫，避免患側手臂受傷並監測紅腫。持續肩手復健運動；若有化療、放療或荷爾蒙治療副作用，及早回報；規律運動，減少疲勞；參與病友團體活動，幫助情緒調適。

術後2至3年：持續追蹤檢查，注意復發。荷爾蒙治療可能帶來熱潮紅、骨質流失，需定期骨質檢測，補鈣及維生素D；若想懷孕，宜與醫師討論；適度運動與均衡飲食，幫助恢復體力；面對焦慮，可透過正念、冥想與支持團體舒緩。

術後5年前後：依治療狀況討論是否延長荷爾蒙治療，監測骨骼與心臟健康。維持運動與健康飲食，避免肥胖；心理轉換為「康復者」角色，提升生活品質。

超過5年：持續監測骨質、心臟與代謝健康，注意第二癌風險並定期篩檢。若有慢性疼痛或淋巴水腫，需長期復健與自我照護。透過運動、飲食與社交活動，促進健康老化。