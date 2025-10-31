醫奉獎團體貢獻獎 癌症希望基金會 不讓病友孤單

20多年前，癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，2002年成立「癌症希望協會」，從舉辦小型講座、印製單張衛教、電話諮詢開始，努力將癌症照護觀念植入人心。

服務社區 設置希望小站

為能照顧更多病人，讓他們離開醫院不孤單，從2002年至2014年，癌症希望基金會陸續在在台北、台中、高雄三地設置「希望小站」，提供疾病衛教、營養、心理、康復用品、經濟補助、各式課程等服務，奠定台灣癌症社區服務的扎實基礎。2012年改制為「癌症希望基金會」，至今服務逾百萬人次，成為全台服務最廣、規模最大的癌症病友專業支持團體。

癌症希望基金會董事長莊國偉說，獲得醫療奉獻獎意義非凡，對公益組織及醫療從業人員而言，無疑是最大肯定。「滿足癌友家庭的需求，是基金會的目標！」始終堅持兩大願景，一是希望降低癌症負擔，建立安心無礙照護環境；二是成為所有癌症家庭領航員，幫助他們面對癌症、活出精采人生。

癌症希望基金會最早成立癌友假髮銀行，提供一對一假髮租借服務。圖／癌症希望基金會提供

致力衛教 翻譯國外資源

癌症希望基金會執行長蘇連瓔，曾在醫院腫瘤科擔任護理師長達11年，堅信「先有知識，才能面對癌症。」在網路尚不發達的年代，基金會先是參考美國癌症協會等資源，將衛教資訊翻譯成中文，由護理人員編修，再由各專科醫師校閱，力求「國小畢業就能看懂」，並推廣至醫療院所，盼讓更多病人獲得面對癌症所需的正確資訊。

有了手冊內容，卻因草創初期經費吃緊而無法印製。一位蘇連瓔曾在醫院服務過的癌友，在基金會擔任志工，經常打趣說，「我若離開，請幫我照顧先生。」沒想到癌友丈夫某日竟突發急性血癌，確診後二周就過世，她捐出先生離世的80多萬元保險金，成為衛教手冊計畫的啟動基金。

「這是一份很沉重的愛。」蘇連瓔說，基金會不願辜負病友這份愛，24年來，共出版36種不同癌別衛教手冊，12種衛教單張，推廣至全台超過200家醫療院所，供民眾免費索取，年出版量高達25萬份。

2008年，基金會在YouTube創立「HOPE TV」，化身傳遞衛教資訊的電視台，製作超過600支衛教影片，讓病友不因時地限制，可隨時獲取正確醫療照護資訊。2019年，與專業醫學會合作推出肺癌、淋巴癌、乳癌、卵巢癌、血癌共五大癌別LINE聊天機器人，協助2.5萬名初診斷癌友，獲得正確治療、照護等資訊。

蘇連瓔指出，非營利組織存在，是為「補位」醫療體系及公部門，「知識不足給知識，情緒支持不足提供心理資源，生活問題也要設法解決。」針對化學治療會導致掉髮問題，基金會啟動捐髮活動，並募款製作假髮，不僅解決病人困境，也以捐髮活動延伸成為全民生命教育。

藝人彭佳慧(右)長期擔任志工，將愛與關懷送至病房。圖／癌症希望基金會提供

攜手醫院 打造友善病房

2020年起，基金會陸續與高醫大附醫及台大醫院合作，打造全球首間「血癌友善病房」，在病房內外融入兼具衛教資訊，與心理撫慰的設計。2017年與藝術家眼球先生，走入全台五間醫院的癌症診療空間，以藝術創作打造舒適氛圍，藉由圖像呈現的愉悅及平靜感，為癌友帶來舒適與放鬆。

現今癌症慢性病化，國內癌症存活率超過62%。蘇連瓔說，基金會除創新服務內容，協助癌友在生活上與疾病共存，且設法解決癌症慢性病化所衍生的問題。例如倡議癌症病人生育健康權利；今年底將成立專屬癌友及家屬的「心理諮商所」。

2007年，基金會引進「癌症資源單一窗口」概念，並與國健署推動醫院設置「癌症資源中心」，提供病人一站式服務，至今全國105家癌資中心已成為銜接醫院與社區資源的重要轉運站。同時，成立線上「台灣癌症資源網」，串聯全台資源，媒合個人化服務，期能消弭區域性資源不均。

在基金會與各界倡議下，癌症資源中心、區域照護聯盟、台灣癌症資源網、癌友生育、癌後友善就業等面向，都已納入衛福部最新第五期國家癌症防治計畫。政府也回應基金會的健保改革、治療可近等訴求，加速癌藥健保給付接軌國際、健保數位轉型、商保補位健保等施政方向，為民眾提供更完善的醫療保障。

癌症希望基金會深深體會，只要把心思著重於想要實踐的理想，只要想著為癌症病人解決挫折，資源、金錢、人力等現實問題，自然會迎刃而解。基金會將持續帶給癌症病人「希望」。

癌症希望基金會與台大醫院攜手打造癌症友善病房，帶給病友抗癌能量。圖／癌症希望基金會提供

癌症希望基金會小檔案

成立：癌症希望基金會自2002年成立，以「降低癌症負擔、建立安心無礙的照護環境」為願景，長期關懷癌友家庭，推動癌症教育、病友服務、政策倡議、國際交流與癌症研究。期盼為社會建立完善支持網絡，希望透過政策與社會的力量，打造更友善的癌症照護環境。

服務項目：

2002年「社團法人癌症希望協會」立案，成立台北希望小站。成立全台第一家癌友「假髮銀行」。

2004年成立高雄希望小站。

2010年推動全台49家醫院成立「癌症資源中心」，建置「台灣癌症資源網」。

2014年成立台中希望小站。

2019年全台灣74家醫院設立癌症資源中心。

2020年與高醫腫瘤科病房合作建立全球第一家「血癌友善病房」。

2022年邀請藝術家眼球先生設計國內首座癌症防治公共藝術「希望絲帶」公仔。

2023年研發「癌後健康促進計畫」、「性福處方」等創新服務。