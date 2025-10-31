聽新聞
B肝用藥 健保最快明年1月放寬
台灣C肝防治成果亮眼，衛福部今年底將向世界衛生組織（WHO）申請C肝消除認證，將成為亞洲首個達標國家。但國內仍約有150至200萬名B肝帶原者且死亡率高，每10萬人達23.7人，高於日本、新加坡。為達2030年WHO全面消除B肝目標，健保署研擬放寬用藥條件，將於12月健保共擬會討論，最快明年1月上路。
我國於2017年啟動「國家消除C肝政策綱領」，在健保給付與推動篩檢下，C肝診斷與治療率雙雙突破九成。衛福部次長莊人祥說，正準備申請文件，今年底將向WHO遞件，台灣將可望成為亞洲首個獲認證國家。
立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會昨發布「2025國家肝炎政策建言書」，提出未來5年B肝防治方向。基金會執行長陳柏同說，台灣B肝相關死亡率每10萬人達23.7人，高於日本4.82人、新加坡6.3人等鄰近國家。
陳柏同說，衛福部應擴大1986年前出生者公費篩檢覆蓋率，針對未接受B、C肝篩檢者主動納入公費檢測，並提高B、C肝個案管理照護費用，且比照C肝模式，將B肝治療排除於醫院總額支付制度外，確保醫療院所推動治療不受財務限制。
健保署長陳亮妤表示，已研擬放寬B肝用藥條件，包括肝炎患者若有中度肝纖維化以上、病毒量高於每毫升2000單位，或ALT（丙胺酸轉氨酶）高於正常值1倍者可以使用，而肝癌患者只要檢測出血清B肝病毒DNA即可長期用藥，停藥標準為停藥前3個月，以「核心關聯抗原搭配表面抗原定量檢測」取代病毒DNA檢測一次。
陳亮妤說，初估受惠人數約2.6萬人，新增藥費約5億元，12月專家共擬會議通過後，最快明年1月上路。C肝部分，預計今年12月1日起，高風險族群治療次數從二次增至三次。
