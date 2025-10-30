明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，下周一起雨區再擴大至桃園以北，且低溫下探19度。聯合報系資料照
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴大至桃園以北，且低溫下探19度。另外，本周末關島南邊恐有熱帶系統發展，預估路徑不會直接影響台灣，但也不排除帶來水氣。

劉沛滕說，11月平均仍會有2至3個熱帶系統發展，目前菲律賓中部或南部陸續有熱帶系統或低氣壓通過，因此本周末不排除會有一個熱帶系統發展，其路徑以通過菲律賓中部群島為主，對台灣沒有直接影響，但其移動到南海時，可能會為台灣帶來一些水氣，後續發展仍須持續觀察。

針對未來1周天氣，劉沛滕指出，今晚至明天（30、31日）有鋒面通過，東北季風再增強，北部開始會有降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部也陸續會有降雨；周日（11月2日）前以迎風面局部降雨為主，北部、花東、恆春半島有局部零星降雨。

下周一（11月3日）整體水氣增加，降雨熱區擴及到桃園以北；下周二（11月4日）東北季風減弱，但水氣仍多，整個北部有局部降雨發生機率，而中南部未來1周則為多雲的天氣，午後山區須留意零星降雨。

溫度部分，劉沛滕表示，今天明顯回溫，北部高溫達28度，明天東北季風增強，北部低溫下探至22度，後天再下降1度，之後低溫在跌至19、20度，整體感受偏涼；中南部低溫普遍約21至23度，早晚偏涼，部分沿海地區低溫也恐降至19、20度，但高溫仍上看30度，日夜溫差大。

