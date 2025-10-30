拉拉山桃農勇抗乳癌 皮下注射可兼顧治療與工作

快訊

中央社／ 台北30日電
衛生福利部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅。圖／桃園醫院提供
衛生福利部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅。圖／桃園醫院提供

來自拉拉山50歲阿芬（化名），靠種植水蜜桃維生，去年被診斷HER2乳癌，頻繁往返醫院、耗費整天治療令她萌生放棄念頭，經醫師建議改採皮下注射療法，對抗病魔不用放棄工作。

阿芬的故事是許多HER2陽性乳癌患者的縮影，乳癌是台灣女性最常見的癌症，約15%至20%屬於HER2陽性乳癌，生長速度快、復發風險高，過去病友接受傳統HER2標靶治療多需長時間接受靜脈點滴治療，每次療程動輒耗時半天至1天、3週1次，頻繁返院，對工作與家庭造成壓力。

衛生福利部桃園醫院乳房外科主任徐軒毅今天透過新聞稿分享阿芬的故事，他說，阿芬每次治療都得由姊姊陪同下山、住院、返家，山上的小屋與醫院的往返途徑，光是交通與照護就讓全家疲於奔命，雖然阿芬知道要完整治療，但又心疼家人，才會一度想放棄。

徐軒毅說，對雙薪家庭的HER2陽性乳癌患者來說，傳統HER2標靶治療相當辛苦，很多人還要照顧孩子、工作忙碌，長時間往返醫院造成心理壓力，有的甚至想放棄治療，醫師們常得「連哄帶騙」鼓勵病人繼續療程。

徐軒毅說，隨著新型皮下注射雙標靶藥物問世，癌友只需要早上請個1小時假或利用中午時間來醫院注射一下就能回去上班，以阿芬為例，她可當天來回，早上6時出門，中午前就能返家，終於能兼顧治療與生活，順利完成1整年療程，現在恢復良好，繼續回到山上種水蜜桃。

徐軒毅表示，HER2陽性乳癌皮下注射療法有健保給付，療效與靜脈注射相當，僅需5至8分鐘即可完成療程，等待與留院觀察時間明顯減少，使3週1次的治療輕鬆許多。若有心肺功能不佳等情況仍須評估是否適合，除了這些限制外，大多數病人都能與醫師討論採用皮下注射模式。

台灣每年約有超過1萬4000名女性確診乳癌，徐軒毅表示，亞洲女性乳癌患者年齡有年輕化趨勢，「我們現在看到18、19歲，甚至20多歲的病人都有」，建議女性應定期乳房篩檢、提高警覺心，只要早期發現、積極治療，加上便利的治療方式，多數患者仍可維持正常生活。

