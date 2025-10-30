環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」。記者余采瀅／攝影
行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」。記者余采瀅／攝影

為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明天起將每天邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

環境部表示，協調所設置將於環境管理署所在的台中市，主要協調事項包括協助台中市解決廚餘去化問題、短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理的管制及應協調事項、中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規畫與協調等。

在禁止廚餘養豬期間，環境部強調，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻處理），促進循環經濟與綠能永續發展。

環境部重申，已請各縣市政府依據環境部23日訂定之「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」及「一般廢棄物回收清除處理辦法」辦理，強化廚餘流向管制與查核，防範非法流用，確保防疫措施不留死角。

