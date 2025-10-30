快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部今舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」。圖／衛福部提供
衛福部今舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」。圖／衛福部提供

台灣全齡失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部明年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」將於1月1日上路，除擴大納入50歲以下年輕型失智症者，並強化照護資源整合，推動多元且全方位的失智症照護服務。

衛福部今舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」，聚焦失智症照護政策研究成果，並展望長照3.0推動方向，國家衛生研究院即將首度發布「台灣失智症風險因子管理白皮書」，成為政策推動重要依據。

依衛福部委託國衛院進行「全國社區失智症流行病學調查」，今年台灣全齡失智症人口已突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。衛福部表示，今年9月1日起，長照給付及支付服務已放寬聘僱外籍看護家庭，在原核定額度下，可以使用日間照顧及家庭托顧等社區照顧服務，進一步提升服務彈性，減輕失智症家庭的照護壓力。

衛福部自2017至2025年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，結合中央部會、地方政府及民間團體跨域合作，持續強化失智症早期發現與診斷能力，並擴大社區支持服務，協助失智個案及其家庭提升照護品質。

隨著「失智症政策綱領2.0」今年底屆滿，衛福部明年將推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，除擴大納入50歲以下年輕型失智症者，也強化照護資源整合，推動多元且全方位的失智症照護服務。

此外，因應失智症防治挑戰，國衛院將發布「台灣失智症風險因子管理白皮書」，系統性整理肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病及心理社會因素等14項可控風險因子，提出具體預防策略與政策建議。該報告不僅有助提升全民健康識能，也將成為失智症防治與長照3.0政策推動的重要依據。

衛福部指出，將持續依政策研究成果，推動完善失智症防治照護體系，延緩失智退化與失能，並強化專業人員照護能量，重視情緒及行為症狀（BPSD），及維護失智症者尊嚴與善終權益。未來將持續精進失智症照護政策，期望打造健康、友善且包容的社會環境。

失智症 衛福部 長照

延伸閱讀

有『愛』就有奇蹟的台日失智症交流

傳奇女星驚傳過世！失智症折磨10年病逝家中　兒悲痛證實死訊

【Podcast】Ep36、37.「大腦清道夫」出擊！失智症進入治療新時代，專家揭早期治療關鍵

從戲劇走入生活 金鐘迷你劇女主角楊小黎分享面對失智症的真實功課

相關新聞

隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

台灣全齡失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部明年推動...

台灣將成亞洲第一C肝消除認證地！B肝也擬放寬用藥 2030年達全面消除

肝癌於國人十大癌症排名第二，致癌原因包括B型、C型肝炎等，目前C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物，及擴大篩檢及治療，讓診...

高醫大、衛采製藥簽署產學合作備忘錄 創下醫藥研發與教育合作新里程

高雄醫學大學與日本衛采製藥公司（Eisai Co., Ltd.）今簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在臨床研究、人才培育與...

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。