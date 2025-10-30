2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

台灣全齡失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部明年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」將於1月1日上路，除擴大納入50歲以下年輕型失智症者，並強化照護資源整合，推動多元且全方位的失智症照護服務。

衛福部今舉辦114年度「失智症照護政策研究成果研討會」，聚焦失智症照護政策研究成果，並展望長照3.0推動方向，國家衛生研究院即將首度發布「台灣失智症風險因子管理白皮書」，成為政策推動重要依據。

依衛福部委託國衛院進行「全國社區失智症流行病學調查」，今年台灣全齡失智症人口已突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。衛福部表示，今年9月1日起，長照給付及支付服務已放寬聘僱外籍看護家庭，在原核定額度下，可以使用日間照顧及家庭托顧等社區照顧服務，進一步提升服務彈性，減輕失智症家庭的照護壓力。

衛福部自2017至2025年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，結合中央部會、地方政府及民間團體跨域合作，持續強化失智症早期發現與診斷能力，並擴大社區支持服務，協助失智個案及其家庭提升照護品質。

隨著「失智症政策綱領2.0」今年底屆滿，衛福部明年將推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，除擴大納入50歲以下年輕型失智症者，也強化照護資源整合，推動多元且全方位的失智症照護服務。

此外，因應失智症防治挑戰，國衛院將發布「台灣失智症風險因子管理白皮書」，系統性整理肥胖、糖尿病、高血壓、心血管疾病及心理社會因素等14項可控風險因子，提出具體預防策略與政策建議。該報告不僅有助提升全民健康識能，也將成為失智症防治與長照3.0政策推動的重要依據。

衛福部指出，將持續依政策研究成果，推動完善失智症防治照護體系，延緩失智退化與失能，並強化專業人員照護能量，重視情緒及行為症狀（BPSD），及維護失智症者尊嚴與善終權益。未來將持續精進失智症照護政策，期望打造健康、友善且包容的社會環境。