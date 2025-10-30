台灣將成亞洲第一C肝消除認證地！B肝也擬放寬用藥 2030年達全面消除

肝癌於國人十大癌症排名第二，致癌原因包括B型、C型肝炎等，目前C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物，及擴大篩檢及治療，讓診斷與治療涵蓋率突破9成，台灣將於今年底向世界衛生組織（WHO）正式申請C肝消除認證，成為亞洲首個達成消滅C肝的國家。立法院厚生會肝炎政策促進委員會今公布「2025國家肝炎政策建言書」提出，未來5年B肝防治三大政策方向，並於2030年達到全面消除B肝。

台灣自1986年率先推行新生兒全面接種B肝疫苗，讓6歲以下兒童帶原率從10.5%降至0.8%，達成WHO小於1%的目標；2017年再啟動「國家消除C肝政策綱領」，讓C肝診斷與治療涵蓋率均突破9成。衛福部政務次長莊人祥說，今年底將以此成績向WHO正式申請C肝消除認證，成為亞洲首個達標國家。

但全國B肝帶原者約有150萬人，需治療B肝人數約54.5萬人，截至今年8月治療人數約37.5萬人，治療率約6成8，但每年約1萬人被診斷罹患肝癌、7000多人因肝癌死亡，高居癌症發生率第5名及死亡率第2名。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會今共同發布最新版「2025國家肝炎政策建言書」，提出未來5年B型肝炎防治的三大政策方向。

厚生基金會執行長陳柏同說，首先是擴大1986年前出生者公費篩檢覆蓋率，透過健保卡系統，民眾就醫時可顯示未曾接受成人健檢的B、C肝公費篩檢，並與勞工健檢串接，及早鑑別B肝患者中肝纖維化的高風險族群，避免病患病程進展至肝硬化或肝癌才被發現，並結合健保雲端資料串接與B肝陽性個案追蹤，強化早期診斷與追蹤。

其次，B、C 肝個案追蹤方案給付相關點值過低，新收案管理照護費每件為100 點、追蹤管理照護費每6月追蹤一次每次100點，建議比照糖尿病與慢性腎臟病整合照護方案。最後，建議比照C肝模式，將B肝治療全面排除於醫院個別總額，確保治療不受財務框架限制。

為促進B肝治療研擬放寬三大用藥條件，衛福部健保署長陳亮妤說，第一、肝炎病人用藥條件包含中度肝纖維化以上患者、B型肝炎病毒DNA每毫升血液病毒量高於2000、還有肝發炎ALT（丙胺酸轉氨酶）數值較正常值高於一倍；第二、若確診為肝癌且可檢測到血清HBV DNA即可長期使用藥品；第三、停藥前3個月內接受「B型肝炎病毒核心關聯抗原搭配表面抗原定量檢測」一次檢測，取代B型肝炎病毒DNA一次檢測，目前已通過專家會議，將於12月健保共擬會討論；另C肝高風險族群治療次數由2次增為3次，預計今年12月1日生效。