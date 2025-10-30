快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

AI精準檢傷分級助急診分流 衛福部拚健康資料整合

中央社／ 台北30日電

假日急症中心盼紓解急診壅塞，分散照護輕急症病人，人工智慧（AI）精準檢傷分級可望成助攻，衛福部積極推動AI建構人本醫療網，台灣健康資料「書同文、車同軌」是關鍵第一步。

中央社主辦「2025智慧永續城市國際論壇」今天登場，傍晚以「建構人本醫療網，永續AI賦能防護」為題作為閉幕演講，邀請衛生福利部技監兼資訊處處長李建璋分享，他說，台灣醫療系統可負擔性和可近性全球第一，但仍面臨急診壅塞等挑戰，AI介入，有機會逆轉局勢。

急診醫師出身的李建璋以急診壅塞為例，他說，目前官方盼透過分流輕症患者減輕急診壓力，推出假日急症中心，急診室先後順序以檢傷分類做標準，從1至5級，數字愈小狀況愈嚴重，治療順序愈優先，台灣急診室第4、5級病患占15%，第1至3級占85%，以第3級病患最多。

李建璋說，根據急診室大數據分析，追蹤赴急診的患者30天後死亡率，發現第3級病患的死亡率最高，甚至高於第1級和第2級病患。這個結果意味著精確檢傷分級是急診痛點，尤其在急診問診時，無法一瞬間獲取患者海量病歷資料，使得醫療人員難以有效評估患者生命危險。

李建璋認為，AI在急診檢傷分級應用將有效解決問題，透過雲端醫療記錄和過去病歷的結合，人工智慧能幫助提升檢傷分級的準確性，分析美國超過10萬個樣本數據顯示，自動化檢傷分類錯誤率可減少高達50%，準確識別出輕症和嚴重病例，有效分流患者到診所等適當的醫療機構。

雖然台灣智慧醫療屢次在國際獲得新創獎，AI實際被使用的狀況卻不盡理想，李建璋指出，醫療系統與資料的碎片化仍然是當前的一大挑戰，即使醫療資料已經電子化，台灣醫療機構使用的電子病歷系統種類繁多，各系統間無法互通，缺乏統一規格，這使得資料無法有效整合和利用。

李建璋說，在2025年的台灣，2家醫學中心交換病人資料，依然無法通過電腦傳輸，必須燒光碟或印紙本。資料是21世紀的石油，台灣即使遍地都是健康資料，從診所、藥局到醫學中心，健康資料都已經電子化，卻如同沒辦法大規模開產的頁岩油，因沒辦法互通，沒辦法大規模使用。

李建璋表示，台灣亟需建立統一的資料平台，統一規格，並提高系統的兼容性，衛福部正在致力透過資料中台，將健康資料「書同文、車同軌」，不僅是醫療院所，還有國健署、疾管署等官方資料，解決資料碎片化問題，實現醫療資料有效整合，提升整體醫療效率。

李建璋提到在醫療端的AI倫理危機，他以3年前的電影為例，主角發明了一套AI篩檢系統，預估患者花一大筆醫療費用在住院20天內可能會死亡，系統會認定為「無效醫療」，並鎖住患者所有的醫療資源。最終，主角的母親因被判定為無效醫療，無法再使用醫療資源而死亡。

李建璋說，人工智慧在醫療上的應用，雖然能提高效率和準確度，但它並不具備「人性」。在真實的醫療環境中，醫師會做出某些明知可能是無效的醫療行為，以急救為例，通常在急救2小時後無效就會放棄，但面對小孩急救時，父母真的太難過，醫療團隊就會一直救。

「就算已經救4至5小時，為了爸爸媽媽，我們還是會繼續」，李建璋表示，在醫療場域裡，這是一個很重要的一個同理的過程，這種情感因素是人工智慧無法完全判斷和理解的。這些醫療決策涉及情感、倫理和人性的層面，這是目前人工智慧無法取代的。

死亡率 醫學中心 衛福部 疾管署

延伸閱讀

假日生病不必跑急診 桃園這天起開辦假日輕急症中心

衛福部11月新制 試管嬰兒補助最高15萬、流感疫苗50歲以上擴大開打

未轉診至醫學中心加收五成部分負擔 醫界籲配套家醫制度培養分級觀念

11月2日假日急症中心上路！輕症不用跑大醫院 就醫、收費資訊5大QA一次看

相關新聞

隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

台灣全齡失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部明年推動...

台灣將成亞洲第一C肝消除認證地！B肝也擬放寬用藥 2030年達全面消除

肝癌於國人十大癌症排名第二，致癌原因包括B型、C型肝炎等，目前C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物，及擴大篩檢及治療，讓診...

高醫大、衛采製藥簽署產學合作備忘錄 創下醫藥研發與教育合作新里程

高雄醫學大學與日本衛采製藥公司（Eisai Co., Ltd.）今簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在臨床研究、人才培育與...

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。