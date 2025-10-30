高醫大、衛采製藥簽署產學合作備忘錄 創下醫藥研發與教育合作新里程

高雄醫學大學與日本衛采製藥公司（Eisai Co., Ltd.）今簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在臨床研究、人才培育與教育推廣等多面向展開深度合作，聚焦於神經醫學、腫瘤與免疫學等三大領域，計畫每二年舉辦一次雙邊論壇，建立長期交流與策略合作機制，成為台灣醫學界與國際藥界協力的新典範。

衛采製藥台灣董事長胡耀中表示，此次與高醫大的合作契機在於長期臨床研究的互動，衛采與高醫附設醫院早在肝癌及B型肝炎治療研究上便有緊密合作，促成此次MOU簽署的關鍵人物，正是現任高醫大校長余明隆。

「余校長長期在肝病與癌症領域貢獻卓著，嚴謹的研究精神與推動臨床研究的熱忱，讓我們深受感動。」胡耀中說，當余明隆接任校長後，雙方都認為合作應該更往前延伸，「從醫院端的臨床研究，擴展至大學端的人才培育與產學交流。」

高醫大校長余明隆指出，過去大學與藥廠合作多屬「單點式」研究，缺乏持續性與系統性。此次與衛采合作，將從「點的合作」進化為「線的連結」、「面的連結」，目標是建立從教育到臨床、從基礎研究到產業應用的完整鏈結。

這次產學MOU共有三大重點：

一、人才培育與學生交流，透過企業實習（internship）管道，讓藥學系、醫管系及相關研究所學生能在衛采的國內外據點見習。此舉呼應美國高等教育所強調的「企業實習教育」模式，以期學生在畢業前便能結合理論與實務。 余明隆強調，國外大學早已將企業實習視為養成教育的一部分，學生理解企業文化與產業運作，提早與職場接軌。透過這次產學合作，高醫大學生能在就學階段即可接觸國際企業實務，「不要等畢業後才摸索，而是提早在學習中理解產業的節奏與脈動。」 二、聚焦於雙邊學術論壇與研發對話，余明隆指出，高醫與衛采將每二年舉辦一次論壇，主題涵蓋新藥開發、臨床試驗、醫學倫理及AI醫療應用等，「這不只是演講，而是策略性對談。」，透過定期交流互動，雙方對焦於研究重點與技術需求，讓合作更具方向性。 三、臨床研究的深化，雙方聚焦神經醫學（阿茲海默症）、腫瘤新藥（乳癌、肝癌）以及免疫治療等三大領域，進一步推動從基礎研究到臨床應用的整合，余明隆表示，希望學界與產業界不再各自為政，能形成一條連續的研發鏈。

衛采製藥董事長胡耀中表示，希望藉由與高醫大緊密合作，雙方攜手推動醫學生技人才培育、臨床研究，並在神經醫學（失智症）、腫瘤與免疫等新藥開發上，與國際接軌。衛采製藥曾協助陽明交大EMBA學生赴日參訪東京總部，未來將比照此模式，邀請高醫師生參與企業參訪，進一步跨國見習，讓學生實際了解藥廠運作與研發流程。