快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

交通部擬五年挹注近78億元 改善宜花東與南迴線鐵路安全

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

去年4月3日花蓮強震重創東部鐵路設施，地震造成的土石鬆動仍帶來安全疑慮，為降低行車風險，交通部規劃「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元，為期5年，將透過工程補強全面提升東部鐵路營運安全。

國發會30日召開第134次委員會議，審查通過該計畫，後續將依決議陳報行政院核定。國發會指出，計畫提出三大改善措施，分別針對北迴線補強、邊坡與橋梁防災整備，以及高風險路段增設告警與監測設施，全面提升東部鐵路安全等級。

第一，針對北迴線受損路段進行補強，包括邊坡防護、新建明隧道，並改建兩座橋梁及南移崇德車站；第二，強化邊坡與跨土石流潛勢溪流橋梁的防災整備，涵蓋深澳線、平溪線、宜蘭線、台東線與南迴線等路段，並疏濬中北溪橋、新和仁溪橋下方河床；第三，於高風險區域增設告警及監測設備，確保異常狀況可即時預警。

計畫經費由中央政府公務預算支應76.04億元、占97.5%，台鐵公司以營業基金分擔1.95億元。國發會主委葉俊顯表示，計畫完成後，將顯著提升高風險邊坡與橋梁的耐災能力，強化東部鐵路營運安全，讓花東地區交通網絡更穩定、安全，並帶動當地觀光與經濟復甦。

交通部 南迴線

延伸閱讀

阿里山林業鐵路遭遊客入侵 2人偷闖一葉蘭保留區被逮

國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

機捷A14站積漏水問題排除 交通部：2027年與第三航廈同步啟用

交通部控占用花蓮土地 更一審判中廣給付549萬

相關新聞

隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如...

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

2031年失智人口恐突破49萬 衛福部推「失智症政策綱領3.0」明年上路

台灣全齡失智症人口突破38萬人，推估至2031年底將超過49萬人。失智症防治及照護政策面臨更大挑戰與需求。衛福部明年推動...

台灣將成亞洲第一C肝消除認證地！B肝也擬放寬用藥 2030年達全面消除

肝癌於國人十大癌症排名第二，致癌原因包括B型、C型肝炎等，目前C型肝炎透過健保給付口服抗病毒藥物，及擴大篩檢及治療，讓診...

高醫大、衛采製藥簽署產學合作備忘錄 創下醫藥研發與教育合作新里程

高雄醫學大學與日本衛采製藥公司（Eisai Co., Ltd.）今簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在臨床研究、人才培育與...

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。