交通部擬五年挹注近78億元 改善宜花東與南迴線鐵路安全

去年4月3日花蓮強震重創東部鐵路設施，地震造成的土石鬆動仍帶來安全疑慮，為降低行車風險，交通部規劃「台鐵宜花東及南迴線路段鐵路設施安全改善計畫」，總經費約77.99億元，為期5年，將透過工程補強全面提升東部鐵路營運安全。

國發會30日召開第134次委員會議，審查通過該計畫，後續將依決議陳報行政院核定。國發會指出，計畫提出三大改善措施，分別針對北迴線補強、邊坡與橋梁防災整備，以及高風險路段增設告警與監測設施，全面提升東部鐵路安全等級。

第一，針對北迴線受損路段進行補強，包括邊坡防護、新建明隧道，並改建兩座橋梁及南移崇德車站；第二，強化邊坡與跨土石流潛勢溪流橋梁的防災整備，涵蓋深澳線、平溪線、宜蘭線、台東線與南迴線等路段，並疏濬中北溪橋、新和仁溪橋下方河床；第三，於高風險區域增設告警及監測設備，確保異常狀況可即時預警。

計畫經費由中央政府公務預算支應76.04億元、占97.5%，台鐵公司以營業基金分擔1.95億元。國發會主委葉俊顯表示，計畫完成後，將顯著提升高風險邊坡與橋梁的耐災能力，強化東部鐵路營運安全，讓花東地區交通網絡更穩定、安全，並帶動當地觀光與經濟復甦。