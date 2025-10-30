總統府今召開氣候變遷對策委員會 綠色和平籲提升兒少調適能力

總統府今召開「總統府國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。綠色和平會後呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族群的氣候調適能力，也應檢討能源政策，並加速再生能源發展確保減碳進度不落後。

賴清德總統致詞時表示，上周環境部公布「台灣循環經濟路徑圖」草案，預計最快在明年，正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，非常肯定賴清德總統於氣候變遷對策委員會上警示「高溫持續到10月」，並強調氣候韌性的重要性。然而，政府在擘畫能源轉型與減碳等動輒5年、10年的中長期方案時，孩子的童年卻可能已結束，氣候危機已經迫在眉睫。下一代的童年正遭受戶外遊戲設施動輒超過60°C的熱傷害威脅，氣候調適必須與能源轉型同步加速，才能讓孩子們在安全的環境下成長。

綠色和平嚴正呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族群的氣候調適能力，如採納氣變會專家團隊提出的具體建言，將「兒童遊戲場氣候調適設計指引」強制納入「兒童遊戲場設施安全管理規範」中，作為設計與審查依據。此外，應檢討能源政策並加速再生能源發展以確保減碳進度不落後，否則調適恐趕不上環境繼續的惡化。最後，應遵循聯合國「兒童權利公約」，將兒童表意權納入氣候變遷對策委員會中，讓下一代在重要的決策平台中有機會發聲。