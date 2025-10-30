快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府今召開氣候變遷對策委員會 綠色和平籲提升兒少調適能力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

總統府今召開「總統府國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。綠色和平會後呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族群的氣候調適能力，也應檢討能源政策，並加速再生能源發展確保減碳進度不落後。

賴清德總統致詞時表示，上周環境部公布「台灣循環經濟路徑圖」草案，預計最快在明年，正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，非常肯定賴清德總統於氣候變遷對策委員會上警示「高溫持續到10月」，並強調氣候韌性的重要性。然而，政府在擘畫能源轉型與減碳等動輒5年、10年的中長期方案時，孩子的童年卻可能已結束，氣候危機已經迫在眉睫。下一代的童年正遭受戶外遊戲設施動輒超過60°C的熱傷害威脅，氣候調適必須與能源轉型同步加速，才能讓孩子們在安全的環境下成長。

綠色和平嚴正呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族群的氣候調適能力，如採納氣變會專家團隊提出的具體建言，將「兒童遊戲場氣候調適設計指引」強制納入「兒童遊戲場設施安全管理規範」中，作為設計與審查依據。此外，應檢討能源政策並加速再生能源發展以確保減碳進度不落後，否則調適恐趕不上環境繼續的惡化。最後，應遵循聯合國「兒童權利公約」，將兒童表意權納入氣候變遷對策委員會中，讓下一代在重要的決策平台中有機會發聲。

再生能源 綠色 氣候變遷

延伸閱讀

美智庫學者投書批賴清德「魯莽」 林佳龍：確實有背後帶風向的力量

民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的麻煩製造者

不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

影／否認介入民進黨台南市長初選 謝龍介：會光明正大贏得選戰

相關新聞

敬老愛心卡搭台鐵 桃彰擴大補助

昨天重陽節，桃園市長張善政宣布敬老愛心卡明年元月起，擴大補助搭乘台鐵單趟次從30點增至70點，也能扣點騎YouBike2...

網傳遭寧靜車廂文宣「警告」 高鐵澄清：經查無此事、盼勿以訛傳訛

針對有民眾在臉書上指稱高鐵發放「寧靜車廂」文宣「警告」一事，台灣高鐵（2633）30日特發聲明澄清，經詳盡調查後，並無該...

NSO獻演「自由之聲」 向一代報人林榮三致敬

向一代報人林榮三致敬，NSO國家交響樂團與林榮三文化公益基金會合辦音樂會，將首演由作曲家陳可嘉創作的「生路」，透過音樂表...

總統府今召開氣候變遷對策委員會 綠色和平籲提升兒少調適能力

總統府今召開「總統府國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」。綠色和平會後呼籲，政府應立即增加相關預算、研擬政策提升兒少族...

「百億癌症新藥基金」實際編列只有50億元 病團憂明年經費難支應

為解決癌友經濟負擔，行政院今年編列癌藥基金50億元，但根據台灣癌症基金會公布，今年度新藥基金專款僅支用23.58億元，全...

隧道「見鬼」事件發酵 學者：民俗中台灣人鬼比較和諧

賴姓男子以為在隧道內看到女鬼，心神不寧而騎車自摔。學者說，隧道無陽光，感覺陰氣重，讓人更容易連想。在台灣人鬼和諧相處，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。